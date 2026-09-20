¡Ya nació! Ana Alvarado y Jorge Cordero se convierten en padres

Miami, Estados Unidos.-La espera terminó para la hondureña Ana Alvarado, conocida como Lipstickfables, y su pareja, Jorge Cordero, quienes este domingo 20 de septiembre se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de su hijo.

El pequeño Jorge André nació a las 12:36 de la madrugada, con un peso de siete libras, y llegó para convertirse en el nuevo integrante de la familia de la creadora de contenido.

Alvarado compartió la noticia con sus seguidores a través de un video en el que mostró algunos de los momentos más difíciles que vivió durante el parto, así como el instante en que finalmente pudo tener a su pequeño primogénito sobre el pecho.