¡Ya nació! Ana Alvarado y Jorge Cordero se convierten en padres

Miami, Estados Unidos.-La espera terminó para la hondureña Ana Alvarado, conocida como Lipstickfables, y su pareja, Jorge Cordero, quienes este domingo 20 de septiembre se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de su hijo.
El pequeño Jorge André nació a las 12:36 de la madrugada, con un peso de siete libras, y llegó para convertirse en el nuevo integrante de la familia de la creadora de contenido.
Alvarado compartió la noticia con sus seguidores a través de un video en el que mostró algunos de los momentos más difíciles que vivió durante el parto, así como el instante en que finalmente pudo tener a su pequeño primogénito sobre el pecho.
La hondureña también confirmó que permaneció durante varias horas en labor de parto y que tuvo que pujar por un prolongado periodo antes de lograr conocer a su bebé.
En el video también aparecen fotografías de Jorge Cordero junto al recién nacido, entre ellas algunas en las que se le observa sosteniendo al bebé, compartiendo así los primeros momentos de esta nueva etapa familiar.
La llegada del pequeño Jorge André marca un nuevo capítulo para la pareja, que había compartido con sus seguidores el embarazo que por más de 12 años buscaron.
Ahora, tras meses de expectativa, Ana Alvarado y Jorge Cordero finalmente tienen entre sus brazos a su primer hijo; cabe mencionar que sería el segundo de Cordero, pues este ya tiene una hija mayor.