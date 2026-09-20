Congreso Nacional retoma sesiones con 14 dictámenes pendientes

Tegucigalpa, Honduras.- La junta directiva del Congreso Nacional convocó a los diputados de las distintas bancadas políticas a reanudar las sesiones este lunes 21 de septiembre, tras concluir el receso otorgado en el marco de las festividades del Día del Niño y las fiestas patrias.

A diferencia del esquema ordinario de trabajo, que contempla tres jornadas semanales, el Poder Legislativo implementará durante las próximas dos semanas una modalidad de trabajo de cuatro días por semana, con el propósito de evacuar los expedientes pendientes.

La planificación establece que los diputados sesionarán de lunes a jueves durante esta semana y retomarán la misma dinámica la semana siguiente.