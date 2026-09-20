Congreso Nacional retoma sesiones con 14 dictámenes pendientes

Tegucigalpa, Honduras.- La junta directiva del Congreso Nacional convocó a los diputados de las distintas bancadas políticas a reanudar las sesiones este lunes 21 de septiembre, tras concluir el receso otorgado en el marco de las festividades del Día del Niño y las fiestas patrias.
A diferencia del esquema ordinario de trabajo, que contempla tres jornadas semanales, el Poder Legislativo implementará durante las próximas dos semanas una modalidad de trabajo de cuatro días por semana, con el propósito de evacuar los expedientes pendientes.
La planificación establece que los diputados sesionarán de lunes a jueves durante esta semana y retomarán la misma dinámica la semana siguiente.
"El próximo lunes 21 el presidente Zambrano convocó, vamos a estar cuatro días del lunes 21 al jueves 24 y posteriormente la siguiente semana volvemos el día lunes", confirmó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.
Dentro de la agenda de debates se prevé dar prioridad a la discusión y aprobación de 14 dictámenes que quedaron inconclusos del paquete priorizado de 22 proyectos acordados previamente entre la junta directiva y los jefes de las distintas fuerzas políticas.
Asimismo, la cámara legislativa proyecta discutir las reformas de carácter electoral, las modificaciones en materia penal para el combate a la criminalidad y los primeros abordajes vinculados al Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2027.
"Los temas que quedaron pendientes son los que ya se habían anunciado en la última sesión de jefes de bancada y junta directiva; de esos 22 proyectos o dictámenes se aprobaron ocho y quedaron pendientes 14, más los que surjan esta semana de las comisiones", concluyó Ledezma.