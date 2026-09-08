Congreso Nacional se tomará otro "feriado legislativo" por el Día del Niño y las fiestas patrias

En una decisión que combina la celebración del Día del Niño con los festejos por los 205 años de la independencia patria , la cámara parlamentaria ha resuelto suspender sus sesiones plenarias, otorgando a los congresistas una prolongada pausa en su agenda de debates.

Tegucigalpa, Honduras.- Las curules del Congreso Nacional lucirán vacíos durante la mayor parte de las próximas dos semanas.

​El calendario legislativo quedará reducido a únicamente dos jornadas de trabajo para la presente semana, interrumpiendo la actividad del pleno a partir del jueves para dar paso a las festividades infantiles y, de manera consecutiva, al feriado por las fiestas patrias.

​"Este Congreso Nacional esta semana solo va a estar sesionando el día de hoy martes 8 y el día mañana miércoles 9 de septiembre. El día jueves 10 de septiembre no vamos a estar sesionando debido a que compañeros de las diferentes bancadas han pedido al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, suspender la sesión por la celebración del Día del Niño", informó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.​

La parálisis de la actividad en el Congreso Nacional se extenderá de forma completa durante toda la siguiente semana.

A pesar de que los actos conmemorativos de la independencia se concentran en la jornada del martes 15 de septiembre, las autoridades del Congreso dispusieron desconvocar las sesiones de toda esa semana.

​"De igual manera, la siguiente semana tenemos la celebración de las fiestas patrias el día martes 15 de septiembre, donde estamos conmemorando los 205 años de independencia. De igual manera, no vamos a estar sesionando la próxima semana", agregó el diputado Ledezma.

​De acuerdo con el cronograma oficial comunicado por la junta directiva, la representación parlamentaria deberá retornar a sus curules hasta la tercera semana de septiembre para intentar evacuarse los expedientes legislativos rezagados durante la pausa.

​"Regresaríamos a sesiones del Congreso Nacional el próximo lunes 21 de septiembre; vamos a sesionar de manera continua cuatro días, del lunes 21 hasta el jueves 24 de septiembre, y la semana posterior, donde estamos finalizando el mes, de igual manera vamos a iniciar sesiones el día lunes", detalló el secretario Ledezma.

​El retorno a las labores legislativas el próximo 21 de septiembre coincidirá además con la llegada al Congreso de las propuestas consolidadas de reformas electorales por parte de la sociedad civil y organismos internacionales.