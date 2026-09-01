Con misa y ofrenda floral al sabio Valle, Choluteca celebra inicio de fiestas patrias

La ciudad de Choluteca dio la bienvenida este martes 1 de septiembre al Mes de la Patria con los actos conmemorativos por el Día de la Bandera Nacional. En una celebración cargada de patriotismo y color.
Las máximas autoridades de Choluteca participaron en las actividades que marcaron el inicio de las Fiestas Patrias.
La misa de acción de gracias fue parte de los actos conmemorativos desarrollados en Choluteca.
Estudiantes de diferentes centros educativos participaron en la celebración del Día de la Bandera Nacional en Choluteca.
Las fuerzas vivas y autoridades municipales acompañaron las actividades patrias realizadas en el centro histórico de Choluteca.
La Bandera Nacional fue izada durante los actos protocolarios que dieron inicio al Mes de la Patria en Choluteca.
La estatua de José Cecilio del Valle fue rodeada de ofrendas florales durante la jornada conmemorativa.
Autoridades rindieron homenaje a José Cecilio del Valle, prócer hondureño nacido en Choluteca en 1777 y redactor del Acta de Independencia en 1821.
Danzas folclóricas engalanaron los actos patrios desarrollados en la plaza del Parque José Cecilio del Valle.
La plaza del Parque José Cecilio del Valle, en el corazón del centro histórico, fue escenario de la celebración patriótica.
Choluteca inició septiembre con un homenaje a la Bandera Nacional y a la identidad histórica y cultural de Honduras.