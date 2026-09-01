Así es la nueva vida de Aguas Ocaña, exprimera dama de Honduras que reside en Sudamérica

¿Recuerdas a Aguas Ocaña, exprimera dama de Honduras? Esta es su nueva vida en un país de Sudamérica. En suelo nacional sigue siendo recordado por la labor que hizo a favor de los niños.
Aguas Ocaña se casó con el presidente Ricardo Maduro, ella fungió como primera dama de la nación durante el 2002 al 2006.
Además, adoptó cuatro niños hondureños: Francis Ocaña, Kevin Josué Ocaña, Leo Ocaña y Milly Ocaña.
¿Qué hace ahora ella? La exprimera dama reside en Lima, Perú, donde hace una labor diplomática para España en el Consulado en la capital peruana.
En el Consulado de España en Lima se desempeña como canciller, específicamente su labor dentro del Ministerio de Economía.
Hace unas semanas, en la cuenta de Instagram de una joven peruana se colgó un video donde se apreció a Aguas Ocaña disfrutando del baile en el Consulado de España en Perú. Antes de mudarse a Perú estuvo residiendo en Qatar.
Además, tiene una fundación para apoyar a menores de edad en España donde existen 30 casas para atender a menores de edad en condiciones precarias.
Hace unos años estuvo en Tegucigalpa, Honduras, y afirmó que sigue recordando a Honduras. Su hija mayor, quien es hondureña, estuvo Medicina en Argentina.
En mayo de 2023, Aguas Ocaña retornó brevemente a Tegucigalpa para personarse ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras. El motivo del viaje fue resolver trabas burocráticas surgidas con los documentos de identidad de uno de sus hijos.
El caso se complicó debido a que las autoridades judiciales exigían firmas de los padres biológicos del joven, a pesar de que este ya es mayor de edad y la adopción plena se estructuró formalmente hace años.
Así lucía en el 2023 cuando estuvo en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en la capital de Honduras.
Foto de archivo de El Heraldo en el ocaso del gobierno de Ricardo Maduro y entregando a la primera dama entrante, Xiomara Castro.