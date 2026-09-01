Este de septiembre Marcovia se une con fervor y orgullo al inicio de las Fiestas Patrias, conmemorando el Día de la Bandera Nacional, símbolo de unidad, libertad y amor por Honduras.
Marcovia dio la bienvenida al Mes de la Patria con orgullo y fervor por la Bandera Nacional.
El azul y blanco de la Bandera Nacional engalanó la celebración del 1 de septiembre en Marcovia.
Con actos patrios, Marcovia conmemoró el Día de la Bandera Nacional y el inicio de las Fiestas Patrias.
La ciudad sureña celebró su identidad nacional y reafirmó su compromiso con la protección de los recursos naturales.
La celebración en Marcovia destacó a la Bandera Nacional como símbolo de unidad, libertad y amor por Honduras.
Marcovia celebró su identidad nacional mientras recordó la importancia de preservar sus riquezas naturales, su cultura y su gente.
El fervor patriótico se unió en Marcovia al llamado, encabezado por el alcalde Nahún Cálix, por proteger los recursos naturales y el medioambiente.
Entre danzas folclóricas, Marcovia inició las Fiestas Patrias con un mensaje de unidad y protección ambiental.
El inicio de septiembre también marca una fecha importante para la protección de la tortuga golfina en las costas de Marcovia.