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Con orgullo por Honduras, Marcovia conmemora Día de la Bandera Nacional

La fecha también marca el inicio de la veda de la tortuga golfina, especie que llega cada año a las playas de la zona para cumplir su ciclo de vida.

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 10:41
Con orgullo por Honduras, Marcovia conmemora Día de la Bandera Nacional
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Este de septiembre Marcovia se une con fervor y orgullo al inicio de las Fiestas Patrias, conmemorando el Día de la Bandera Nacional, símbolo de unidad, libertad y amor por Honduras.

 Fotos: Mario Gálvez/ EL HERALDO.
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Marcovia dio la bienvenida al Mes de la Patria con orgullo y fervor por la Bandera Nacional.
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El azul y blanco de la Bandera Nacional engalanó la celebración del 1 de septiembre en Marcovia.
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Con actos patrios, Marcovia conmemoró el Día de la Bandera Nacional y el inicio de las Fiestas Patrias.
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La ciudad sureña celebró su identidad nacional y reafirmó su compromiso con la protección de los recursos naturales.
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La celebración en Marcovia destacó a la Bandera Nacional como símbolo de unidad, libertad y amor por Honduras.
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Marcovia celebró su identidad nacional mientras recordó la importancia de preservar sus riquezas naturales, su cultura y su gente.

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El fervor patriótico se unió en Marcovia al llamado, encabezado por el alcalde Nahún Cálix, por proteger los recursos naturales y el medioambiente.
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Entre danzas folclóricas, Marcovia inició las Fiestas Patrias con un mensaje de unidad y protección ambiental.
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El inicio de septiembre también marca una fecha importante para la protección de la tortuga golfina en las costas de Marcovia.
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