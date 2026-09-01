Condonación de deudas, hurto de energía y tarifa congelada: los cambios en la ENEE tras nueva ley

Con 78 votos a favor, la noche del pasado lunes 31 de agosto fueron aprobadas en el Congreso Nacional las reformas al subsector eléctrico. ¿Qué cambios traen para la estatal eléctrica?
Las polémicas reformas fueron aprobadas con el apoyo de 49 votos de la bancada del Partido Nacional y 29 del Partido Liberal. En el dictamen aprobado se incorporaron de forma íntegra las propuestas presentadas por parte de la bancada del Partido Liberal.
La Ley de Justicia Energética busca reestructurar el funcionamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y enfrentar la crítica situación operativa y financiera en la que se encuentra la estatal. ¿Qué cambios o beneficios que trae la ley?
La reforma congela durante seis meses la tarifa de energía eléctrica, es decir, que la última tarifa aplicada en el último recibo deberá mantenerse durante seis meses más. Cabe destacar que la tarifa de la ENEE para julio, agosto y septiembre se sitúa en 12.48% (5.98 lempiras por kWh).
La Ley de Justicia Energética también contempla una reestructuración. Ahora, la ENEE se dividirá en las áreas de generación, transmisión y distribución, las cuales funcionarán como empresas subsidiarias con autonomía operativa, pero el Estado seguirá siendo el único propietario a través de la ENEE Matriz.
También se incorporan nuevas reglas sobre el hurto de energía. Se considerarán conductas irregulares las conexiones clandestinas, las reconexiones no autorizadas, la manipulación de medidores y sellos de seguridad, además de los mecanismos destinados a alterar el registro real del consumo.
Se concedió un período de tres meses para quienes tengan conexiones ilegales, con el fin de que puedan acudir voluntariamente a regularizar su situación.
La transformación también contempla la transferencia de pasivos, personal, cuentas por cobrar y contratos correspondientes a cada unidad de negocio, respetando los derechos laborales.
La nueva ley también establece condonación para algunos hogares de bajos recursos que tengan una deuda acumulada y hayan registrado un consumo promedio mensual de hasta 250 kilovatios.
Las familias que cumplan con los requisitos podrán solicitar la condonación de la deuda, que incluye recargos, intereses y multas. Quedarán excluidos los suministros destinados total o parcialmente a actividades comerciales, industriales o de generación.
El beneficio de condonación de deudas con la ENEE también aplicará para las municipalidades de las categorías C y D. El monto que se tomará en cuenta será el acumulado al momento de entrar en vigencia la nueva ley.
Cabe destacar que, en materia de contratación de energía, la nueva ley establece como regla general la licitación pública, bajo principios de transparencia, competencia, igualdad y eficiencia económica. Además, contempla la posibilidad de utilizar subastas inversas cuando resulte conveniente para el sistema eléctrico.