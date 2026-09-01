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¿Qué diputados no votaron para aprobar la Ley de Justicia Energética?

Nacionalistas y una parte de liberales aprobaron la normativa que al final obtuvo 78 votos

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 09:12
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En una intensa jornada nocturna que se extendió desde las 7:45 de la noche hasta las 11:20 p. m. del lunes 31 de agosto de 2026, el pleno del Congreso Nacional aprobó el dictamen que da vida a la Ley de Justicia Energética. La iniciativa fue respaldada con una votación de 78 diputados, ¿quiénes votaron en contra?

 Foto: El Heraldo
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La inicitiva fue respaldada con 49 votos de la bancada del Partido Nacional y 29 del Partido Liberal. Nadie de Libre votó y acá se detalla quiénes estuvieron en contra.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
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Alia Kafati, congresista del Partido Liberal, ya había adelantado que no daría su voto. En sus redes escribió: "Fiel a mis principios, dejo constancia pública de que voté EN CONTRA, NO LEVANTANDO LA MANO durante la votación. Solicité la palabra y, nuevamente, no me fue concedida".

Foto: Cortesía redes
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Iroshka Elvir también voto en contra y dejó en claro: "VOTÉ EN CONTRA de la reforma a la ley de la ENEE. Mi voto será SIEMPRE EN CONTRA de abrir las puertas a la privatización de la ENEE. Exhorto que se haga pública la lista de los diputados que votaron a favor, que el pueblo tenga claro quiénes traicionaron su voto, que sepa de qué lado está cada quien. El Partido Liberal tiene varias facciones, la nuestra: La Facción Nasrallista está firme contra la privatización, del lado de Honduras. Que respondan los demás a quien se deben, a que intereses responden y por qué traicionaron sus principios".

Foto: Cortesía redes
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Rashid Mejía también dijo que votó en contra, en sus redes escribió: "No puedo acompañar una reforma energética sin garantizar transparencia y sin la existencia de veeduría social y de diversos sectores de sociedad civil. Las licitaciones deben no solo de ser públicas sino también deben contar con la participación de veeduría con credibilidad".

Foto: Cortesía redes
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Carlos Umaña, diputado por Cortes liberal, también votó en contra y dijo: "No voté esta reforma basándome en promesas. Voté en contra por sus consecuencias. Que la ENEE conserve el 100% de las acciones es un avance, pero no termina el análisis. Tenemos que garantizar que también conserve viabilidad financiera y capacidad estratégica. No se me dieron respuestas concretas".

 Foto: Cortesía redes
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Siempre en el Partido Liberal, Yuri Sabas, de Choluteca, votó en contra así como otros congresistas de este partido: Alejandro Canelas, Neybi Torres, Alex Ordoñes, Alex Sorto, Alex Berríos, Merlin Cruz, José Daniel Ávila, entre otros.

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Saraí Espinal se sumó a los congresistas del Partido Liberal que no apoyó la ley y dijo en sus redes: "Como lo manifesté durante semanas, mi voto fue en contra de las reformas energéticas. Sin embargo respeto las posturas de mis compañeros y de mi partido. Por Honduras espero que realmente, esto cambie".

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Siempre en el Partido Liberal, el congresista Wenceslao Lara votó en contra y plasmó en sus redes: "Siempre del lado del pueblo, del lado de lo correcto".

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A su vez, Salomón Názar se unió al listado de los liberales que no apoyaron la Ley de Justicia Energética.

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La bancada de Libertad y Refundación, todos, mantuvieron su postura y tampoco apoyaron la normativa afirmando que esto daría pie a una privatización.

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​El texto legal aprobado contempla medidas de alivio directo a la ciudadanía, entre las que destaca el mantenimiento de subsidios para consumos de hasta 150 kilovatios hora, filtrado por parámetros de zonificación para excluir a sectores de alta plusvalía. ​Durante el debate, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) fundamentó su voto en contra señalando supuestas inconsistencias procesales en el trámite legislativo y que algunos artículos de la ley podrían dar pie a una posterior privatización de la estatal.

 Foto: Cortesía redes
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