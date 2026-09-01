¿Qué diputados no votaron para aprobar la Ley de Justicia Energética?

En una intensa jornada nocturna que se extendió desde las 7:45 de la noche hasta las 11:20 p. m. del lunes 31 de agosto de 2026, el pleno del Congreso Nacional aprobó el dictamen que da vida a la Ley de Justicia Energética. La iniciativa fue respaldada con una votación de 78 diputados, ¿quiénes votaron en contra?
La inicitiva fue respaldada con 49 votos de la bancada del Partido Nacional y 29 del Partido Liberal. Nadie de Libre votó y acá se detalla quiénes estuvieron en contra.
Alia Kafati, congresista del Partido Liberal, ya había adelantado que no daría su voto. En sus redes escribió: "Fiel a mis principios, dejo constancia pública de que voté EN CONTRA, NO LEVANTANDO LA MANO durante la votación. Solicité la palabra y, nuevamente, no me fue concedida".
Iroshka Elvir también voto en contra y dejó en claro: "VOTÉ EN CONTRA de la reforma a la ley de la ENEE. Mi voto será SIEMPRE EN CONTRA de abrir las puertas a la privatización de la ENEE. Exhorto que se haga pública la lista de los diputados que votaron a favor, que el pueblo tenga claro quiénes traicionaron su voto, que sepa de qué lado está cada quien. El Partido Liberal tiene varias facciones, la nuestra: La Facción Nasrallista está firme contra la privatización, del lado de Honduras. Que respondan los demás a quien se deben, a que intereses responden y por qué traicionaron sus principios".
Rashid Mejía también dijo que votó en contra, en sus redes escribió: "No puedo acompañar una reforma energética sin garantizar transparencia y sin la existencia de veeduría social y de diversos sectores de sociedad civil. Las licitaciones deben no solo de ser públicas sino también deben contar con la participación de veeduría con credibilidad".
Carlos Umaña, diputado por Cortes liberal, también votó en contra y dijo: "No voté esta reforma basándome en promesas. Voté en contra por sus consecuencias. Que la ENEE conserve el 100% de las acciones es un avance, pero no termina el análisis. Tenemos que garantizar que también conserve viabilidad financiera y capacidad estratégica. No se me dieron respuestas concretas".
Siempre en el Partido Liberal, Yuri Sabas, de Choluteca, votó en contra así como otros congresistas de este partido: Alejandro Canelas, Neybi Torres, Alex Ordoñes, Alex Sorto, Alex Berríos, Merlin Cruz, José Daniel Ávila, entre otros.
Saraí Espinal se sumó a los congresistas del Partido Liberal que no apoyó la ley y dijo en sus redes: "Como lo manifesté durante semanas, mi voto fue en contra de las reformas energéticas. Sin embargo respeto las posturas de mis compañeros y de mi partido. Por Honduras espero que realmente, esto cambie".
Siempre en el Partido Liberal, el congresista Wenceslao Lara votó en contra y plasmó en sus redes: "Siempre del lado del pueblo, del lado de lo correcto".
A su vez, Salomón Názar se unió al listado de los liberales que no apoyaron la Ley de Justicia Energética.
La bancada de Libertad y Refundación, todos, mantuvieron su postura y tampoco apoyaron la normativa afirmando que esto daría pie a una privatización.
El texto legal aprobado contempla medidas de alivio directo a la ciudadanía, entre las que destaca el mantenimiento de subsidios para consumos de hasta 150 kilovatios hora, filtrado por parámetros de zonificación para excluir a sectores de alta plusvalía. Durante el debate, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) fundamentó su voto en contra señalando supuestas inconsistencias procesales en el trámite legislativo y que algunos artículos de la ley podrían dar pie a una posterior privatización de la estatal.