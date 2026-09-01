¿Qué diputados no votaron para aprobar la Ley de Justicia Energética?

Iroshka Elvir también voto en contra y dejó en claro: "VOTÉ EN CONTRA de la reforma a la ley de la ENEE. Mi voto será SIEMPRE EN CONTRA de abrir las puertas a la privatización de la ENEE. Exhorto que se haga pública la lista de los diputados que votaron a favor, que el pueblo tenga claro quiénes traicionaron su voto, que sepa de qué lado está cada quien. El Partido Liberal tiene varias facciones, la nuestra: La Facción Nasrallista está firme contra la privatización, del lado de Honduras. Que respondan los demás a quien se deben, a que intereses responden y por qué traicionaron sus principios".