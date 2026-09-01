Así se rindió homenaje a la Bandera Nacional de Honduras en San Pedro Sula

San Pedro Sula dio inicio a la conmemoración del Día de la Bandera con una ceremonia solemne desarrollada en el Palacio Nacional de la capital industrial.
Autoridades civiles, municipales, militares, policiales, centros educativas y representantes del sector privado se hicieron presentes para acompañar los actos patrios.
Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, participó en la ceremonia junto a las diferentes autoridades que acudieron al acto para rendir homenaje a uno de los principales símbolos de Honduras.
Una estudiante tuvo a su cargo la entonación de las notas del Himno Nacional durante el solemne acto.
Asimismo, miembros de las Fuerzas Armadas tuvieron la responsabilidad de izar el Pabellón Nacional, uno de los momentos centrales de la jornada.
La Bandera Nacional fue izada y permaneció ondeando en el centro de San Pedro Sula, como símbolo de identidad y orgullo patrio en el marco del 205 aniversario de Independencia.
La jornada continuó con distintas actividades culturales que acompañaron la celebración y permitieron destacar expresiones tradicionales propias de la identidad hondureña.
En ese contexto, los bailes típicos formaron parte del programa conmemorativo, aportando un espacio cultural a la ceremonia dedicada a exaltar los símbolos y valores nacionales.
Previamente, el lunes 31 de agosto, las autoridades realizaron la ceremonia de incineración de la Bandera Nacional, en cumplimiento de lo establecido por la legislación hondureña.
Con ello, San Pedro Sula concluyó los actos del Día de la Bandera, en una jornada que reunió a distintos sectores de la sociedad para reafirmar el respeto y orgullo por los símbolos patrios.