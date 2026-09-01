EN FOTOS: Con el acto de izamiento, Honduras conmemora el Día de la Bandera este 1 de septiembre

Desde tempranas horas, Honduras dio inicio este martes 1 de septiembre a las actividades conmemorativas del mes patrio, con el acto de izamiento de la Bandera Nacional. Aquí las fotos:
El Pabellón Nacional fue elevado como símbolo de identidad, unidad y orgullo para los hondureños, en el marco de las celebraciones que se desarrollan durante septiembre.
Desde horas tempranas de este martes 1 de septiembre, cadetes y miembros de las Fuerzas Armadas llegaron al cerro Juana Laínez para participar en el solemne acto de izamiento de la Bandera Nacional, una tradición que se realiza cada año para dar inicio al mes patrio.
Durante el acto se rindieron honores a la bandera, resaltando su significado para la historia y la identidad nacional. La ceremonia estuvo acompañada por diferentes autoridades.
El izamiento de la bandera marca tradicionalmente el comienzo de las actividades del mes patrio, previo a la celebración del 15 de septiembre, fecha en que Honduras conmemora el aniversario de su independencia.
El azul marino y blanco vuelve al Pabellón Nacional para ocupar un lugar central durante las próximas semanas.
De manera simultánea, en Casa Presidencial también se realizaron los actos protocolarios de izamiento de la Bandera Nacional, con la presencia del presidente de la República, Nasry Asfura, y otros funcionarios de su gabinete.
Durante la jornada se entonaron las notas del Himno Nacional y se renovó el juramento a la bandera.
Las banderas hondureñas para las diferentes instituciones gubernamentales fueron recibidas inicialmente por el presidente Asfura, posteriormente pasaron a manos de los niños de la Escuela Experimental de Música, quienes las entregaron a los funcionarios encargados de cada institución.
El evento contó con la participación de grupos folclóricos que dieron ambiente y fervor patrio a este solemne acto, con el que se da inicio al mes en el que Honduras y los países hermanos de Centroamérica celebran sus aniversarios de independencia.
Las diferentes sedes gubernamentales, funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas Armadas y delegaciones escolares rindieron honor a la Bandera Nacional.
El acto reafirma el respeto, orgullo e identidad nacional hacia nuestro Pabellón Nacional, símbolo de unidad y soberanía de Honduras.