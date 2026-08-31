¿Qué empresas recibieron el reconocimiento Doble Confianza y líderes en Honduras?

La confianza generada por sus líderes, sus marcas o la propia empresa y de acuerdo con los resultados del estudio “El Valor de la Confianza”, estas empresas sobresalieron por la confianza que generan entre sus diferentes públicos.
Nidia Rodríguez, Asuntos corporativos de Claro Honduras, recibió el reconocimiento por Claro.
Huáscar Beltré, Director General Nestlé Honduras, recibió el reconocimiento.
Vanessa Valladares, subgerente de asuntos corporativos de Walmart, recibió el galardón.
Ramón Fuentes, Gerente Regional de Negocios, recibió el galardón por Banpaís.
Betzaida Ruiz de Collier, Jefa de Mercadeo y Publicidad, recibió el reconocimiento por Leyde.
Fabián Flores, Jefe de Asuntos Corporativos, recibió el galardón por Lady Lee.
Óscar Orlando Carias, Gerente de País, recibió el reconocimiento por Uno.
Herbert Gaekel, vicepresidente de Operaciones y Finanzas, recibió el reconocimiento de la Universidad de El Zamorano.
René Suazo, Gerente de Operaciones Burger King - Zona Norte y Cindy Nolasco, Gerente Operaciones Dunkin - Zona Norte, recibieron el reconocimiento de Grupo Intur.
Grupo Flores, empresa de alta confianza en Honduras.
Sara Hernández, Mercadeo, recibió el reconocimiento de Banco Davivienda.
Claudia Kattán-Jordán, Vicepresidenta de Crowley Logistics Centroamérica, México y Panamá, recibió el reconocimiento de Crowley.
Javier Ramírez, CEO de Cementos del Norte, recibió el reconocimiento.
Diana Vásquez, gerente de responsabilidad social-empresarial de Cementos del Norte, recibió el galardón.
Esther Calix, gerente de Negocios Corporativos, y Adan Alberto Guerrero Quintanilla, gerente de Operaciones Zona Norte, recibieron el reconocimiento de Cable Color.