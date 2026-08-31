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¿Qué empresas recibieron el reconocimiento Doble Confianza y líderes en Honduras?

Estas empresas recibieron los reconocimientos Doble Confianza y Empresas líderes de Alta Confianza. Conozca a continuación cuáles son

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 16:37
¿Qué empresas recibieron el reconocimiento Doble Confianza y líderes en Honduras?
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La confianza generada por sus líderes, sus marcas o la propia empresa y de acuerdo con los resultados del estudio “El Valor de la Confianza”, estas empresas sobresalieron por la confianza que generan entre sus diferentes públicos.

 Fotos: Yoseph Amaya y Moisés Valenzuela | Grupo Opsa
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Nidia Rodríguez, Asuntos corporativos de Claro Honduras, recibió el reconocimiento por Claro.
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Huáscar Beltré, Director General Nestlé Honduras, recibió el reconocimiento.
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Vanessa Valladares, subgerente de asuntos corporativos de Walmart, recibió el galardón.
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Ramón Fuentes, Gerente Regional de Negocios, recibió el galardón por Banpaís.
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Betzaida Ruiz de Collier, Jefa de Mercadeo y Publicidad, recibió el reconocimiento por Leyde.
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Fabián Flores, Jefe de Asuntos Corporativos, recibió el galardón por Lady Lee.
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Óscar Orlando Carias, Gerente de País, recibió el reconocimiento por Uno.
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Herbert Gaekel, vicepresidente de Operaciones y Finanzas, recibió el reconocimiento de la Universidad de El Zamorano.
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René Suazo, Gerente de Operaciones Burger King - Zona Norte y Cindy Nolasco, Gerente Operaciones Dunkin - Zona Norte, recibieron el reconocimiento de Grupo Intur.
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Grupo Flores, empresa de alta confianza en Honduras.
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Sara Hernández, Mercadeo, recibió el reconocimiento de Banco Davivienda.
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Claudia Kattán-Jordán, Vicepresidenta de Crowley Logistics Centroamérica, México y Panamá, recibió el reconocimiento de Crowley.
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Javier Ramírez, CEO de Cementos del Norte, recibió el reconocimiento.
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Diana Vásquez, gerente de responsabilidad social-empresarial de Cementos del Norte, recibió el galardón.
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Esther Calix, gerente de Negocios Corporativos, y Adan Alberto Guerrero Quintanilla, gerente de Operaciones Zona Norte, recibieron el reconocimiento de Cable Color.
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