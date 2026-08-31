Triple Confianza 2026: estas son las empresas reconocidas

Juan Maldonado, Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala, recibió el premio de BAC, que marcó un hito en el contexto empresarial regional: obtuvo reconocimiento de Triple Confianza en cuatro países (en Honduras, en Guatemala, Costa Rica y El Salvador) y de Doble Confianza en dos: Panamá y Nicaragua.