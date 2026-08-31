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Triple Confianza 2026: estas son las empresas reconocidas

Claro, Cable Color, entre otras, estas son las empresas destacadas con el reconocimiento de Triple Confianza 2026

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 15:52
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Conozca qué empresas fueron destacadas por la confianza que generan en tres dimensiones: su líder, su empresa y su marca.

 Fotos: Cortesía
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Juan Maldonado, Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala, recibió el premio de BAC, que marcó un hito en el contexto empresarial regional: obtuvo reconocimiento de Triple Confianza en cuatro países (en Honduras, en Guatemala, Costa Rica y El Salvador) y de Doble Confianza en dos: Panamá y Nicaragua.
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Roberto Ardón, gerente de Asuntos Corporativos BI, recibió el galardón por Banco Industrial, Triple Confianza en Guatemala.
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Cemaco también recibió el reconocimiento Triple Confianza Guatemala. El galardón fue recibido por Diana Burbano, jefa de Mercadeo Directo.
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Javier Olivero, CEO McDonald´s Mesoamérica, recibió el galardón Triple Confianza Guatemala.
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Manuel Dávila, vicepresidente ejecutivo sénior del Banco Atlántida Honduras, recibió el galardón Triple Confianza en Honduras.
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Carlos Granados, Mercadeo y Jorge Mario Ruiz, Subgerente Personas, recibieron el galardón de Triple Confianza Guatemala para Banrural.
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Farmacia Simán destacó en el estudio Confianza 2026 como Triple Confianza Honduras.
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Espresso Americano recibió también el reconocimiento Triple Confianza Honduras. Eduardo Kafati, CEO de Espresso Americano, levantó el galardón.
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La marca Dos Pinos recibió el reconocimiento Triple Confianza en Costa Rica. Luis Alberto Alfonso Monterroso, Gerente General Corporativo, llegó por el premio.
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Axel Gabriel Mayorga Cárcamo, Gerente General de Operación Heineken en Guatemala, recibió el galardón por la marca.
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BCR, Triple Confianza Costa Rica. Xiomara Vega Valverde, Comunicación y Responsabilidad Social, recibió el premio en nombre de la empresa.
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Grupo Purdy recibió la Triple Confianza Costa Rica. Ana María Sequeira Sibaja, directora de asuntos corporativos, se llevó el reconocimiento.
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Recibe reconocimiento el Banco Nacional de Costa Rica, Triple Confianza Costa Rica, Manuel Avendaño Arce, Director de Comunicación Corporativa, Reputación y Gestión de Partes Interesadas.
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Jorge León Funes, Gerencia de Reputación y Comunicaciones, recibió el galardón por Bancoagrícola, Triple Confianza El Salvador.
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Rodrigo Tona, CEO, recibe el premio por Ternova, Triple Confianza El Salvador.

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María Teresa Menéndez, Gerente Sostenibilidad, Comunicaciones y Relacionamiento, recibió el premio DELSUR, Triple Confianza El Salvador.
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Javier Castillo, CEO de Adoc, recibe la Triple Confianza El Salvador.
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Gabriel Sánchez, director de Comunicación de Grupo Pellas, recibió la Triple Confianza en Nicaragua.

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