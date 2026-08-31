Triple Confianza 2026: estas son las empresas reconocidas

Conozca qué empresas fueron destacadas por la confianza que generan en tres dimensiones: su líder, su empresa y su marca.
Juan Maldonado, Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala, recibió el premio de BAC, que marcó un hito en el contexto empresarial regional: obtuvo reconocimiento de Triple Confianza en cuatro países (en Honduras, en Guatemala, Costa Rica y El Salvador) y de Doble Confianza en dos: Panamá y Nicaragua.
Roberto Ardón, gerente de Asuntos Corporativos BI, recibió el galardón por Banco Industrial, Triple Confianza en Guatemala.
Cemaco también recibió el reconocimiento Triple Confianza Guatemala. El galardón fue recibido por Diana Burbano, jefa de Mercadeo Directo.
Javier Olivero, CEO McDonald´s Mesoamérica, recibió el galardón Triple Confianza Guatemala.
Manuel Dávila, vicepresidente ejecutivo sénior del Banco Atlántida Honduras, recibió el galardón Triple Confianza en Honduras.
Carlos Granados, Mercadeo y Jorge Mario Ruiz, Subgerente Personas, recibieron el galardón de Triple Confianza Guatemala para Banrural.
Farmacia Simán destacó en el estudio Confianza 2026 como Triple Confianza Honduras.
Espresso Americano recibió también el reconocimiento Triple Confianza Honduras. Eduardo Kafati, CEO de Espresso Americano, levantó el galardón.
La marca Dos Pinos recibió el reconocimiento Triple Confianza en Costa Rica. Luis Alberto Alfonso Monterroso, Gerente General Corporativo, llegó por el premio.
Axel Gabriel Mayorga Cárcamo, Gerente General de Operación Heineken en Guatemala, recibió el galardón por la marca.
BCR, Triple Confianza Costa Rica. Xiomara Vega Valverde, Comunicación y Responsabilidad Social, recibió el premio en nombre de la empresa.
Grupo Purdy recibió la Triple Confianza Costa Rica. Ana María Sequeira Sibaja, directora de asuntos corporativos, se llevó el reconocimiento.
Recibe reconocimiento el Banco Nacional de Costa Rica, Triple Confianza Costa Rica, Manuel Avendaño Arce, Director de Comunicación Corporativa, Reputación y Gestión de Partes Interesadas.
Jorge León Funes, Gerencia de Reputación y Comunicaciones, recibió el galardón por Bancoagrícola, Triple Confianza El Salvador.
Rodrigo Tona, CEO, recibe el premio por Ternova, Triple Confianza El Salvador.
María Teresa Menéndez, Gerente Sostenibilidad, Comunicaciones y Relacionamiento, recibió el premio DELSUR, Triple Confianza El Salvador.
Javier Castillo, CEO de Adoc, recibe la Triple Confianza El Salvador.
Gabriel Sánchez, director de Comunicación de Grupo Pellas, recibió la Triple Confianza en Nicaragua.