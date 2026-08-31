Estos son los 14 líderes empresariales que destacan por su Alta Confianza en Honduras

El liderazgo se ha convertido en un elemento clave para el éxito empresarial, y bajo esa premisa, en la II Cumbre Regional Confianza 2026 se reconoció a 14 figuras destacadas por la credibilidad y confianza que generan entre las audiencias.
Freddy Nasser fue reconocido como uno de los líderes de Alta Confianza en Honduras durante el evento, recibe su hermano Roberto Nasser.
Valeria Ríos, vicepresidenta de estrategia comercial, mercadeo y sostenibilidad de BAC, recibió el reconocimiento que distingue a los líderes empresariales de mayor confianza en Honduras.
Roger Larach, cofundador y CEO de R2, fue distinguido por su liderazgo y el nivel de confianza que genera entre las audiencias hondureñas. En representación, recibe Diana Faraj de Larach.
Ana Clemencia Bueso, Gerente General de Laboratorios Bueso Arias, figura entre los líderes reconocidos por su aporte y credibilidad en el ámbito empresarial.
Rubén Wolozny, presidente de Friopartes, recibió el galardón como uno de los líderes de Alta Confianza empresarial en Honduras.
Diana Faraj de Larach, presidenta ejecutiva de la fundación Diunsa, fue homenajeada por su liderazgo y la confianza que inspira en el sector empresarial.
Jorge Alberto Faraj, presidente de Grupo Diunsa, recibió la distinción que reconoce a los líderes empresariales de mayor confianza del país.
Mario Roberto Faraj, CEO de Diunsa, fue incluido entre los líderes hondureños destacados por su trayectoria y credibilidad.
Hugo Dias Rocha, presidente de Cervecería Hondureña, fue reconocido por su liderazgo y la confianza alcanzada entre las audiencias de Honduras. En representación, reciben Milene Fernandez y Karina Lopez
Miguel Molina, presidente de Grupo Agrolibano, recibió la distinción que reconoce a los líderes de Alta Confianza del país. En representación, recibe Pamela Molina, directora de Grupo Agrolibano, quien también es líder de Alta Confianza en Honduras.
Angelo Casco, Gerente General de Molino Harinero Sula, fue homenajeado como parte del grupo de líderes empresariales que gozan de Alta Confianza en Honduras.
Daniel Goldstein, presidente de Molino Harinero Sula, recibió el reconocimiento por su liderazgo y la confianza que genera en el ámbito empresarial. En representación, recibe Denilson Gómez.
Elena Kafie, directora de LACTHOSA, fue distinguida durante el evento por formar parte de los líderes de Alta Confianza en Honduras. En representación, recibe Ing. Angélica Madrid, Gerente de Planta.
Finalmente, Viviana Bueso Asfura, directora general de Banco Azteca Honduras, fue reconocida por su liderazgo y por figurar entre las personas de mayor confianza empresarial.
El reconocimiento destaca la importancia de construir liderazgos basados en la coherencia, la calidad y la credibilidad, elementos que, de acuerdo con el evento, resultan fundamentales para fortalecer la confianza en el sector empresarial hondureño.