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Estos son los 14 líderes empresariales que destacan por su Alta Confianza en Honduras

II Cumbre Regional 2026 reconoció a 14 líderes empresariales de Honduras por la confianza y credibilidad que generan entre las audiencias del país

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 11:54
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El liderazgo se ha convertido en un elemento clave para el éxito empresarial, y bajo esa premisa, en la II Cumbre Regional Confianza 2026 se reconoció a 14 figuras destacadas por la credibilidad y confianza que generan entre las audiencias.

 Foto: Cortesía Revista E&N
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Freddy Nasser fue reconocido como uno de los líderes de Alta Confianza en Honduras durante el evento, recibe su hermano Roberto Nasser.

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Valeria Ríos, vicepresidenta de estrategia comercial, mercadeo y sostenibilidad de BAC, recibió el reconocimiento que distingue a los líderes empresariales de mayor confianza en Honduras.

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Roger Larach, cofundador y CEO de R2, fue distinguido por su liderazgo y el nivel de confianza que genera entre las audiencias hondureñas. En representación, recibe Diana Faraj de Larach.

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Ana Clemencia Bueso, Gerente General de Laboratorios Bueso Arias, figura entre los líderes reconocidos por su aporte y credibilidad en el ámbito empresarial.

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Rubén Wolozny, presidente de Friopartes, recibió el galardón como uno de los líderes de Alta Confianza empresarial en Honduras.

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Diana Faraj de Larach, presidenta ejecutiva de la fundación Diunsa, fue homenajeada por su liderazgo y la confianza que inspira en el sector empresarial.

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Jorge Alberto Faraj, presidente de Grupo Diunsa, recibió la distinción que reconoce a los líderes empresariales de mayor confianza del país.

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Mario Roberto Faraj, CEO de Diunsa, fue incluido entre los líderes hondureños destacados por su trayectoria y credibilidad.

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Hugo Dias Rocha, presidente de Cervecería Hondureña, fue reconocido por su liderazgo y la confianza alcanzada entre las audiencias de Honduras. En representación, reciben Milene Fernandez y Karina Lopez

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Miguel Molina, presidente de Grupo Agrolibano, recibió la distinción que reconoce a los líderes de Alta Confianza del país. En representación, recibe Pamela Molina, directora de Grupo Agrolibano, quien también es líder de Alta Confianza en Honduras.

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Angelo Casco, Gerente General de Molino Harinero Sula, fue homenajeado como parte del grupo de líderes empresariales que gozan de Alta Confianza en Honduras.

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Daniel Goldstein, presidente de Molino Harinero Sula, recibió el reconocimiento por su liderazgo y la confianza que genera en el ámbito empresarial. En representación, recibe Denilson Gómez.

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Elena Kafie, directora de LACTHOSA, fue distinguida durante el evento por formar parte de los líderes de Alta Confianza en Honduras. En representación, recibe Ing. Angélica Madrid, Gerente de Planta.

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Finalmente, Viviana Bueso Asfura, directora general de Banco Azteca Honduras, fue reconocida por su liderazgo y por figurar entre las personas de mayor confianza empresarial.

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El reconocimiento destaca la importancia de construir liderazgos basados en la coherencia, la calidad y la credibilidad, elementos que, de acuerdo con el evento, resultan fundamentales para fortalecer la confianza en el sector empresarial hondureño.

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