Educación investigará denuncias por "extorsión" vinculadas con los desfiles

Ante las recientes denuncias de supuestos cobros no autorizados a centros educativos públicos y privados, la ministra de Educación, Arely Argueta, anunció este lunes 31 de agosto el envío de comisiones especiales para investigar las oficinas municipales, distritales y departamentales que han sido señaladas.
“Lamento la situación si está pasando. Respetamos mucho a todos los directores de centros educativos, departamentales y municipales. Desde la Secretaría de Educación estamos siempre con las puertas abiertas para poder dialogar”, expresó Argueta.
La titular de Educación indicó que están dispuestos a escuchar las denuncias y realizar las investigaciones correspondientes para determinar si existen irregularidades en algunas dependencias del sistema educativo.
Esta declaración surge luego de que Carlos Sabillón, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, denunciara que algunas direcciones distritales estarían imponiendo aportes económicos obligatorios a los centros educativos.
Según Sabillón, existen casos en los que se estaría utilizando la figura de la “colaboración” para solicitar dinero a las escuelas y denunció que algunos directores fueron "amenazados" con retrasar o dificultar trámites administrativos cuando se niegan a realizar los pagos.
A modo de ejemplo, expuso un caso registrado en el Distrito 1, donde, según afirmó, se estaría exigiendo un aporte de hasta 1,230 lempiras por centro educativo, depositados en cuentas particulares.
“Cuando un centro educativo es amenazado con no aprobarle su documentación, sus horarios o sus nóminas, o que en algún momento le pierden documentos, eso ya se convierte casi en una extorsión”, denunció.
También aseguró conocer casos similares en departamentos como El Paraíso, Choluteca, Cortés y Francisco Morazán, donde varios centros educativos habrían enfrentado presiones relacionadas con trámites o actividades.
La Secretaría de Educación reiteró que la participación en los desfiles es voluntaria y que no existe ninguna disposición que permita exigir aportaciones económicas a los centros educativos que no participen.
“No estamos cobrando ningún tipo de dinero, ni con multas, ni estamos sancionando a nadie”, sentenció la funcionaria.