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Desde la cárcel de Támara recluso habría liderado red de extorsión que movió más de L51 millones

La investigación apunta a un privado de libertad en Támara que presuntamente dirige cobros de extorsión. Los análisis financieros detectaron movimientos superiores a L51 millones sin justificación lícita.

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 09:07
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Agentes de la ATIC ejecutan uno de los allanamientos contemplados en la Operación Hestia contra una estructura investigada por lavado de activos. Aquí las imágenes del operativo que se desarrolla en tres ciudades de manera simultánea.

 Fotos: Ministerio Público.
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La Operación Hestia incluye nueve allanamientos de morada y tres inspecciones en tres distintos departamentos de Honduras.
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Los operativos son dirigidos jurídica y técnicamente por la FESCCO, con apoyo de la ATIC y la PMOP.
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Las autoridades investigan una presunta estructura dedicada al blanqueo de capitales procedentes del cobro de extorsión.
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Uno de los principales sospechosos de la investigación sería un privado de libertad recluido en la penitenciaría de Támara.
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Según el Ministerio Público, el sospechoso habría continuado dirigiendo actividades de extorsión desde el centro penitenciario.
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Los peritos financieros identificaron movimientos atípicos relacionados con personas que mantenían vínculos financieros con el principal sospechoso.
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Más de 51 millones de lempiras en movimientos financieros son analizados por las autoridades al no encontrarles una justificación lícita.
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La Operación Hestia se desarrolla en Tegucigalpa, Danlí y Olanchito como parte de las acciones contra estructuras vinculadas a la extorsión.
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Las autoridades buscan establecer el origen de los recursos financieros y las conexiones entre los integrantes de la estructura investigada.
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El Ministerio Público informó que la operación busca debilitar organizaciones dedicadas al cobro de extorsión y al lavado de activos.
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