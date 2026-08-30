ADV Advertising, la estafa en Nicaragua que operaba similar a HLV

"Cuando vos te inscribías, vos mandabas el dinero a una cuenta de banco y luego ellos en su aplicación, te aceptan. En la aplicación vos ibas viendo cuánto dinero ibas ganando hasta que llegabas a cierto punto que podías retirarlo. Para eso anclabas una cuenta de banco tuya y así lo retirabas”, relató al medio nicaragüense El Confidencial uno de los afectados llamado Joel Valdivia.