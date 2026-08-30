ADV Advertising, la estafa en Nicaragua que operaba similar a HLV

Mientras en Honduras cientos de personas temen que la empresa HLV los haya estafado, una situación similar se vive en Nicaragua con la compañía ADV,. Conozca las similitudes de ambas a continuación.
ADV Advertising se presentó en Nicaragua como una alternativa que prometía jugosas ganancias financieras, promesas que también infundió HLV en Honduras.
ADV logró instalarse en la capital Managua y en los departamentos de Carazo, Masaya, Estelí, la región de Costa Caribe Norte, entre otros sitios. En Honduras, se sabe que HLV se estableció en el municipio de Nueva Arcadia, Copán; y en Gracias, Lempira.
Al igual que HLV, ADV aseguraba que su modelo de negocio consistía en "hacer trabajar" máquinas expendedoras, invirtiendo en ellas a través de una plataforma digital.
ADV incluso desarrolló una aplicación móvil llamada ADVAPP, en la cual las personas podían escoger su plan de supuesta inversión.
ADV categorizaba las "inversiones" por niveles, siendo el monto mínimo 45 dólares, los cuales supuestamente recuperaría en un mes si extendía el plazo hasta 360 días, ganaría 540 dólares. También habían planes de $294,800 con los que supuestamente podría ganar $13,230 diarios.
Este esquema es muy similar al de HLV, pues también ofrecían "niveles de inversión", siendo el monto mínimo 1,320 lempiras, que en cuestión de 30 días supuestamente dejaría rendimientos de 1,260 lempiras.
"Cuando vos te inscribías, vos mandabas el dinero a una cuenta de banco y luego ellos en su aplicación, te aceptan. En la aplicación vos ibas viendo cuánto dinero ibas ganando hasta que llegabas a cierto punto que podías retirarlo. Para eso anclabas una cuenta de banco tuya y así lo retirabas”, relató al medio nicaragüense El Confidencial uno de los afectados llamado Joel Valdivia.
Los altos intereses en poco tiempo que prometían tanto HLV como ADV resultan insostenibles. Esto genera sospechas de que se trata de un esquema Ponzi, modelo que se sostiene con el ingreso de nuevos afiliados para así pagar a los antiguos.
Meses atrás cuando HLV seguía operando, su exgerente en Gracias (Lempira), Josué Portillo, negó que se tratara de un esquema Ponzi o piramidal, tal como ocurrió con Koriun Inversiones tiempo atrás.
"Koriun vendía sueños. Nosotros tenemos una realidad y esas son las máquinas expandedoras. Ustedes tienen que garantizar que no es ninguna estafa piramidal o como que es un esquema Ponzi, para nada", aseguró Portillo. Recientemente, el exgerente aseguró que también fue estafado y anunció que interpuso las denuncias ante Interpol y el Ministerio Público.
En ese sentido, ADV realizaba "capacitaciones" para nuevos inversionistas y seguir atrayendo personas, una estrategia que también empleaba HLV.
ADV realizaba sorteos de productos electrodomésticos, celulares, motocicletas y hasta automóviles para incentivar a los antiguos y nuevos afiliados a continuar invirtiendo.
Este método de sorteos y premios también fue utilizado por HLV, ofreciendo productos atractivos si participaban en "promociones".
Ambas presuntas compañías no solo se valieron de estas promociones y sorteos, sino también de hacer supuestas obras benéficas para la comunidad con el fin de ganar credibiidad, sosteniendo que eran empresas "socialmente responsables".
Los afiliados de ADV denunciaron que la aplicación dejó de funcionar. Estos exigieron una respuesta a través de los grupos de WhatsApp y Telegram que tenían con la empresa.
“Parece que ellos planearon cerrar la aplicación desde hace un mes y lo que hicieron fue poner una promoción para que la gente se apuntara y después alargaron el día de la entrega del dinero. Después salieron con que si tenías mil dólares y los querías retirar tenías que pagar 300 dólares”, comentó Valdivia.
En Honduras, el Ministerio Público ya se encuentra investigando el caso de HLV. Asimismo, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) alertó a la población sobre la proliferación de modelos de estafa.