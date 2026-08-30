Asfura recorre junto a Abinader la frontera con Haití; destaca modelo de seguridad

El presidente Nasry “Tito” Asfura recorrió junto a Luis Abinader la frontera entre República Dominicana y Haití, donde conoció el sistema de seguridad fronteriza implementado por República Dominicana para reforzar la vigilancia en la zona limítrofe con Haití.
Los mandatarios observaron la infraestructura de la verja fronteriza construida para fortalecer el control migratorio y combatir actividades ilícitas.
Nasry Asfura destacó los avances de República Dominicana en materia de seguridad fronteriza durante su visita oficial al país caribeño.
El presidente hondureño calificó el modelo dominicano de vigilancia y seguridad como un ejemplo para Centroamérica y el Caribe.
La frontera dominicana cuenta con infraestructura tecnológica, cámaras inteligentes, drones y sistemas de vigilancia para reforzar el control territorial.
Luis Abinader acompañó a su homólogo hondureño durante el recorrido por la zona fronteriza con Haití.
Asfura expresó su interés en fortalecer la cooperación entre Honduras y República Dominicana en materia de tecnología y seguridad.
Durante su visita, ambos mandatarios también abordaron la posibilidad de ampliar los vínculos comerciales y las inversiones entre Honduras y República Dominicana.
La visita oficial de Nasry Asfura continuará este domingo con reuniones bilaterales, la firma de instrumentos de cooperación y encuentros entre las delegaciones de ambos países.
Asfura destacó el modelo dominicano como un ejemplo para Centroamérica y el Caribe y expresó interés en ampliar la cooperación bilateral.