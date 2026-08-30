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Asfura recorre junto a Abinader la frontera con Haití; destaca modelo de seguridad

Asfura destacó el modelo dominicano como un ejemplo para Centroamérica y el Caribe y expresó interés en ampliar la cooperación bilateral.

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 11:15
Asfura recorre junto a Abinader la frontera con Haití; destaca modelo de seguridad
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El presidente Nasry “Tito” Asfura recorrió junto a Luis Abinader la frontera entre República Dominicana y Haití, donde conoció el sistema de seguridad fronteriza implementado por República Dominicana para reforzar la vigilancia en la zona limítrofe con Haití.

 Fotos cortesía: Presidencia de República Dominicana.
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Los mandatarios observaron la infraestructura de la verja fronteriza construida para fortalecer el control migratorio y combatir actividades ilícitas.
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Nasry Asfura destacó los avances de República Dominicana en materia de seguridad fronteriza durante su visita oficial al país caribeño.
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El presidente hondureño calificó el modelo dominicano de vigilancia y seguridad como un ejemplo para Centroamérica y el Caribe.
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La frontera dominicana cuenta con infraestructura tecnológica, cámaras inteligentes, drones y sistemas de vigilancia para reforzar el control territorial.
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Luis Abinader acompañó a su homólogo hondureño durante el recorrido por la zona fronteriza con Haití.
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Asfura expresó su interés en fortalecer la cooperación entre Honduras y República Dominicana en materia de tecnología y seguridad.
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Durante su visita, ambos mandatarios también abordaron la posibilidad de ampliar los vínculos comerciales y las inversiones entre Honduras y República Dominicana.
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La visita oficial de Nasry Asfura continuará este domingo con reuniones bilaterales, la firma de instrumentos de cooperación y encuentros entre las delegaciones de ambos países.
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Asfura destacó el modelo dominicano como un ejemplo para Centroamérica y el Caribe y expresó interés en ampliar la cooperación bilateral.
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