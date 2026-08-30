Museo Contra el Olvido: recuerdan a desaparecidos en el siglo pasado en Honduras

El organismo de derechos humanos Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Cofadeh) rindió homenaje el sábado -29 de agosto- en el Museo Contra el Olvido a 183 personas desaparecidas por motivos políticos en la década de 1980, con flores, música y la presencia de familiares y supervivientes. Aquí las imágenes del homenaje para recordarlos.
El evento se realizó en la víspera del Día Nacional del Detenido Desaparecido, con apoyo de Naciones Unidas y España y una propuesta de ley basada en verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición.
Las 183 personas, entre nacionales y extranjeras desaparecidas, fueron recordados en el Museo Contra el Olvido del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Cofadeh), situado cerca de la capital hondureña.
La primera parte del evento se celebró alrededor de lo que fue una laguna en el Museo Contra el Olvido, con la asistencia de supervivientes que fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, familiares y amigos de desaparecidos, representantes de las Naciones Unidas y el Gobierno de España.
Los asistentes descendieron hasta el centro de lo que fue una laguna a depositar flores por cada desaparecido, portando una fotografía con el nombre de los 183 víctimas y la pregunta '¿Dónde está?'
Tomás Nativí, José María Reyes Mata, Guadalupe Carney, Yolanda Solís, Manfredo Velásquez, Nelson Mackay, Enrique López, Julio César Méndez, Hans Albert Madison, José Eduardo Becerra y Eduardo Aníbal Blanco, entre otros, son algunos de los nombres exhibidos.
La presidenta del Cofadeh, Bertha Oliva, dijo a EFE que el sitio donde se rindió el homenaje "está marcado por el dolor", y que según informes que tiene el organismo "al menos siete personas, ya casi moribundas después de las torturas, fueron lanzadas a la laguna" y habrían sido víctimas de un cocodrilo.
Según el Cofadeh, el Museo Contra el Olvido "es un sitio que evidencia el terrorismo de Estado implementado bajo la política de Seguridad Nacional de los años 80, mediante la cual se cometieron graves violaciones a los derechos humanos contra personas señaladas como opositoras políticas".
Además, "en este lugar se perpetraron delitos de lesa humanidad: desapariciones forzadas, asesinatos, tortura y violencia sexual contra mujeres en situación de detención por razones políticas".
Guillermo López, representante de la Embajada de España en Tegucigalpa, hizo referencia a violaciones de derechos humanos en el pasado reciente de su país y destacó las experiencias positivas que se pueden compartir con Honduras.