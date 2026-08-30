Zona Sur clama por lluvias en septiembre para salvar última cosecha del año

Pablo Santos, otro campesino de Cerro Mangles dijo a EFE que "nunca" en sus 74 años de existencia había visto una sequía tan dura como la que se vive ahora. "Yo arreglé la tierra de primavera y no pude sembrar maíz por falta de lluvia. Ahora están limpias las tierras para sembrar en la postrera, estamos esperando y si Dios nos manda lluvia pues lo hacemos", agregó. Santos señaló que además de maíz, en su pequeña parcela siembra frijoles y ayotes (calabazas) y recordó que en los años de buenas lluvias cosecha hasta 40 quintales (sacos de 45,4 kilos) de maíz.