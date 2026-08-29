  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Ojojona, primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria

Los equipos serán utilizados para construir reservorios de agua, mejorar caminos rurales y atender comunidades afectadas por la sequía.

  • Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 17:41
Ojojona, primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria
1 de 12

Ojojona se convirtió el viernes -28 de agosto- en el primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria municipal como parte de la primera etapa de entregas impulsada para fortalecer la capacidad de respuesta de las alcaldías. Aquí el momento de la llegada de la maquinaria al pintoresco municipio.

 Foto cortesía: Presidencia Honduras.
Ojojona, primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria
2 de 12

Durante la jornada fueron entregados los primeros dos equipos de los siete que serán asignados a la municipalidad de Ojojona para atender las necesidades de las diferentes comunidades.
Ojojona, primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria
3 de 12

La maquinaria permitirá reforzar los trabajos de reparación y mejoramiento de calles y caminos rurales, una de las principales necesidades para fortalecer la conectividad del municipio.

Ojojona, primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria
4 de 12

Los nuevos equipos también serán utilizados en la construcción de reservorios de agua, una de las acciones previstas ante la emergencia provocada por la sequía en distintas zonas del país.
Ojojona, primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria
5 de 12

Con la maquinaria propia, la alcaldía de Ojojona busca responder con mayor rapidez a las necesidades de las comunidades y apoyar a los productores de las zonas rurales.

Ojojona, primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria
6 de 12

El comisionado presidencial para la Descentralización Municipal, José Antonio Mendoza, participó en la entrega y destacó la importancia de trasladar recursos y herramientas directamente a los gobiernos locales.
Ojojona, primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria
7 de 12

“Hoy recibimos dos de los siete equipos que prometió el presidente Asfura”, destacó el alcalde de Ojojona, Ángel Aguilar, durante el acto de entrega de la maquinaria.

Ojojona, primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria
8 de 12

La asignación de los equipos permitirá a la municipalidad realizar trabajos de mejoramiento vial y atender sectores que requieren una intervención en sus caminos de acceso.
Ojojona, primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria
9 de 12

Entre los trabajos previstos con la nueva maquinaria figuran la limpieza y dragado de ríos, así como otras acciones relacionadas con la seguridad hídrica de las comunidades.

Ojojona, primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria
10 de 12

Antes de comenzar sus labores municipales, la maquinaria fue bendecida por el padre Antonio “Tony” Salinas, en un acto simbólico que marcó el inicio de la nueva etapa para Ojojona.
Ojojona, primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria
11 de 12

Autoridades nacionales, departamentales y municipales acompañaron la entrega de los equipos, entre ellos el gobernador político de Francisco Morazán, Blas Ramos, y el diputado Arnold Burgos.

Ojojona, primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria
12 de 12

La entrega convierte a Ojojona en el primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria en esta etapa, con la expectativa de fortalecer la atención de caminos, agua y otras necesidades comunitarias.
Cargar más fotos