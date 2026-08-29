Ojojona, primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria

Ojojona se convirtió el viernes -28 de agosto- en el primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria municipal como parte de la primera etapa de entregas impulsada para fortalecer la capacidad de respuesta de las alcaldías. Aquí el momento de la llegada de la maquinaria al pintoresco municipio.
Durante la jornada fueron entregados los primeros dos equipos de los siete que serán asignados a la municipalidad de Ojojona para atender las necesidades de las diferentes comunidades.
La maquinaria permitirá reforzar los trabajos de reparación y mejoramiento de calles y caminos rurales, una de las principales necesidades para fortalecer la conectividad del municipio.
Los nuevos equipos también serán utilizados en la construcción de reservorios de agua, una de las acciones previstas ante la emergencia provocada por la sequía en distintas zonas del país.
Con la maquinaria propia, la alcaldía de Ojojona busca responder con mayor rapidez a las necesidades de las comunidades y apoyar a los productores de las zonas rurales.
El comisionado presidencial para la Descentralización Municipal, José Antonio Mendoza, participó en la entrega y destacó la importancia de trasladar recursos y herramientas directamente a los gobiernos locales.
“Hoy recibimos dos de los siete equipos que prometió el presidente Asfura”, destacó el alcalde de Ojojona, Ángel Aguilar, durante el acto de entrega de la maquinaria.
La asignación de los equipos permitirá a la municipalidad realizar trabajos de mejoramiento vial y atender sectores que requieren una intervención en sus caminos de acceso.
Entre los trabajos previstos con la nueva maquinaria figuran la limpieza y dragado de ríos, así como otras acciones relacionadas con la seguridad hídrica de las comunidades.
Antes de comenzar sus labores municipales, la maquinaria fue bendecida por el padre Antonio “Tony” Salinas, en un acto simbólico que marcó el inicio de la nueva etapa para Ojojona.
Autoridades nacionales, departamentales y municipales acompañaron la entrega de los equipos, entre ellos el gobernador político de Francisco Morazán, Blas Ramos, y el diputado Arnold Burgos.
La entrega convierte a Ojojona en el primer municipio de Francisco Morazán en recibir maquinaria en esta etapa, con la expectativa de fortalecer la atención de caminos, agua y otras necesidades comunitarias.