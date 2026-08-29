"También me estafaron": exgerente de HLV rompe el silencio y revela cuánto perdió

Josué Portillo, quien se desempeñó como gerente de HLV en Gracias, Lempira, afirmó que también fue víctima de estafa de la empresa que representó. Más detalles de su caso a continuación.
La empresa HLV ha estado bajo el ojo del huracán por sus afiliados, quienes denuncian que la plataforma digital en la que operan para generar ingresos ha dejado de funcionar
La molestia no solo viene de parte de los afiliados a esta compañía señalada de ser una estafa, sino también de su exgerente, Josué Portillo.
A través de un video divulgado en redes sociales, Portillo admite que promovió a HLV como una empresa legal. "Realmente salió una estafa y también me estafaron a mí", reconoció.
En declaraciones con el medio local Dtv, Portillo aceptó que "a mí me tenían bien pajeado (engañado)" ante los halagos que recibía por los altos mandos de HLV.
Portillo mostró en su teléfono móvil para reflejar que supuestamente a él le hacían los depósitos únicamente en la billetera digital vinculada a la plataforma.
"Solo en la billetera me depositaban... ¿cuánto hay ahí? Como 600,000 lempiras. Después tenían otra tontera que le llamaban fondos y allí en los fondos tenía como un millón y medio de lempiras", dijo Portillo.
Portillo aseveró que no solo se trata de dinero perdido, sino que también su dignidad está en juego. También contó que desde HLV le aseguraron que le harían el depósito, pero que al final simplemente desaparecieron.
"No te preocupes, Josué, estamos sacando a las personas que estuvieron blasfemando en contra nuestra. Estamos haciendo actualizaciones", fue la respuesta que Portillo recibió.
El exgerente se apersonó al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) solicitando medidas de protección para él y su familia.
De igual forma, se dirigió a Interpol y al Ministerio Público para colaborar con las denuncias para que se investigue el caso y den con los autores de este esquema de estafa.
"Tal vez no les puedo devolver el dinero porque yo no tengo el dinero, pero sí les puedo decir que he dejado todo en manos de las autoridades", resaltó. Igualmente, invitó a los afectados a interponer las denuncias.
Meses atrás, Portillo promovió a HLV como una empresa segura para invertir, explicando que se trata de máquinas expendedoras y que era una compañía socialmente responsable.
Portillo fue consultado si HLV no se trataba de un esquema de estafa como el de Koriun Inversiones, la cual afectó a miles de personas con un esquema Ponzi y que al día de hoy los afectados no han tenido respuesta de dónde está su dinero.
Portillo negó tajantemente la comparación entre HLV y Koriun. "Koriun vendía sueños. Nosotros tenemos una realidad y esas son las máquinas expandedoras. Ustedes tienen que garantizar que no es ninguna estafa piramidal o como que es un esquema Ponzi, para nada", enfatizó.
"Sí le puedo garantizar que no es una estafa piramidal ni nada por el estilo. Es la era digital viniendo a Honduras", destacó.
El exempleado explicó que el monto mínimo para invertir era de 1,320 lempiras por personas y se firma un contrato por 12 meses. Con esta supuesta inversión, el afiliado recibiría 1,200 lempiras mensuales.
También había un plan que consistía en invertir L6,600 para ganar L6,300 mensuales, al igual que otro en el que si se invertían L17,420, prometían ganancias mensuales de L15,320.
Asimismo, afirmó que "estamos ya autorizados como prestamistas no bancarios por la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS)". Sin embargo, la CNBS advirtió sobre la proliferación de empresas que realmente se dedican a estafar a las personas, alertando a la población a no entregarles dinero.
El Ministerio Público ya se encuentra investigando las denuncias por el funcionamiento irregular de HLV, empresa que no solo operaba en La Entrada (Copán), sino que se extendió a otros municipios como Nueva Arcadia y Gracias en Lempira.