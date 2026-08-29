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De la inversión a la incertidumbre: la cronología del caso HLV en Honduras

El caso de HLV escaló en los últimos días tras las denuncias de usuarios que aseguran haber tenido dificultades para retirar sus fondos y recuperar el dinero invertido; estos son los detalles

  • Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 16:20
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La empresa HLV, vinculada a Horizonline Investment Group está en el centro de las denuncias luego de que usuarios reportaran problemas para acceder a sus cuentas y retirar el dinero que habían depositado.

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El 20 de agosto comenzaron a aumentar las protestas de personas que aseguraban haber invertido en HLV y que exigían respuestas tras el bloqueo de la plataforma digital.

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Las oficinas de HLV en distintos puntos del occidente de Honduras quedaron cerradas o fueron abandonadas mientras crecía la incertidumbre entre los inversionistas.

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Usuarios denunciaron que, al intentar recuperar el acceso a sus cuentas, la plataforma les solicitaba verificar su identidad y realizar nuevos pagos, situación que incrementó las sospechas entre los afectados.

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La preocupación llegó al Ministerio Público el 25 de agosto, cuando Josué Portillo, quien se identificó como gerente de HLV en Gracias, Lempira, presentó una denuncia por presunta estafa y amenazas de muerte.

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El Ministerio Público confirmó que recibió la denuncia contra HLV y explicó que el expediente ingresó al módulo de recepción de denuncias, donde será analizado antes de ser remitido a la Fiscalía correspondiente.

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Yury Mora, portavoz del Ministerio Público, señaló que el caso se encontraba inicialmente en una etapa de análisis y que todavía no había una investigación formal asignada a una Fiscalía específica

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La Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitió una alerta ante los reportes sobre posibles esquemas piramidales y pidió a la población extremar precauciones frente a operaciones de inversión no autorizadas.

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El caso HLV permanece bajo análisis de las autoridades: el Ministerio Público deberá determinar si existió una estructura delictiva, establecer el posible monto de las pérdidas y definir quiénes serían los responsables.

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El caso HLV permanece bajo análisis de las autoridades, es decir, el Ministerio Público deberá determinar si existió una estructura delictiva, establecer el posible monto de las pérdidas y definir quiénes serían los responsables.

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