De la inversión a la incertidumbre: la cronología del caso HLV en Honduras

La empresa HLV, vinculada a Horizonline Investment Group está en el centro de las denuncias luego de que usuarios reportaran problemas para acceder a sus cuentas y retirar el dinero que habían depositado.
El 20 de agosto comenzaron a aumentar las protestas de personas que aseguraban haber invertido en HLV y que exigían respuestas tras el bloqueo de la plataforma digital.
Las oficinas de HLV en distintos puntos del occidente de Honduras quedaron cerradas o fueron abandonadas mientras crecía la incertidumbre entre los inversionistas.
Usuarios denunciaron que, al intentar recuperar el acceso a sus cuentas, la plataforma les solicitaba verificar su identidad y realizar nuevos pagos, situación que incrementó las sospechas entre los afectados.
La preocupación llegó al Ministerio Público el 25 de agosto, cuando Josué Portillo, quien se identificó como gerente de HLV en Gracias, Lempira, presentó una denuncia por presunta estafa y amenazas de muerte.
El Ministerio Público confirmó que recibió la denuncia contra HLV y explicó que el expediente ingresó al módulo de recepción de denuncias, donde será analizado antes de ser remitido a la Fiscalía correspondiente.
Yury Mora, portavoz del Ministerio Público, señaló que el caso se encontraba inicialmente en una etapa de análisis y que todavía no había una investigación formal asignada a una Fiscalía específica
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitió una alerta ante los reportes sobre posibles esquemas piramidales y pidió a la población extremar precauciones frente a operaciones de inversión no autorizadas.
El caso HLV permanece bajo análisis de las autoridades: el Ministerio Público deberá determinar si existió una estructura delictiva, establecer el posible monto de las pérdidas y definir quiénes serían los responsables.
El caso HLV permanece bajo análisis de las autoridades, es decir, el Ministerio Público deberá determinar si existió una estructura delictiva, establecer el posible monto de las pérdidas y definir quiénes serían los responsables.