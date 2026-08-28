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Entre 80 mil y 100 mil sacos: gobierno comienza a distribuir alimentos a zonas afectadas por la sequía

El gobierno de Nasry Asfura comenzó el despliegue de alimentos hacia los municipios declarados en alerta roja por la sequía

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 10:51
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La sequía mantiene a 103 municipios en alerta roja y el gobierno ya comenzó a movilizar alimentos hacia las zonas más afectadas.

 Foto:Cortesía- Casa Presidencial
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Según dieron a conocer las autoridades: “Todos los días, desde tempranas horas de la mañana, camiones cargados con alimentos salen de las bodegas de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco)”.

 Foto: Cortesía- Casa Presidencial
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Ya son 103 municipios los declarados en alerta roja por la sequía asociada al fenómeno de El Niño. Y los municipios de la zona sur son de los más afectados.

Foto: Cortesía- Casa Presidencial
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El presidente Asfura declaró que su administración prepara asistencia alimentaria para las familias afectadas. Se prevé la entrega de entre 80 mil y 100 mil sacos de alimentos de 80 libras cada uno.

 Foto: Cortesía- Casa Presidencial
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Los alimentos están llegando a los municipios afectados con el apoyo del ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez, centrándose en las zonas donde peor se vive la crisis.

 Foto: Redes sociales
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El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, posteó este viernes 28 de agosto que se encuentra en el municipio de Caridad, departamento de Valle, entregando los alimentos. Junto a él se encuentra su esposa, Yohana Estrada, quien se desempeña como directora de la oficina de Acción Social y Esperanza del Poder Legislativo.

 Foto: Cortesía - Casa Presidencial
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Desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se informó que el gobierno ya ha movilizado un total de 24 mil 800 paquetes de alimentos para familias afectadas por la sequía en municipios del corredor seco, con la meta de alcanzar a entre 60 mil y 70 mil familias en los próximos días.

 Foto: Cortesía- Casa Presidencial
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“La Zona Sur enfrenta tiempos difíciles por la sequía, y hoy estamos ahí, llevando ayuda y respaldo a las familias que más lo necesitan”, posteó Tomás Zambrano.

Foto: EL HERALDO
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Los alimentos están siendo distribuidos en sacos blancos y, según las autoridades, contienen proteínas, carbohidratos y los elementos necesarios para las familias afectadas.

 Foto: EL HERALDO
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