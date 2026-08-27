En el CN proponen asignar L 2 millones anuales a Shin Fujiyama para construir escuelas

Un proyecto de ley fue presentado en el Congreso Nacional el pasado miércoles 26 de agosto, con el objetivo de beneficiar a la fundación del influencer japonés Shin Fujiyama. ¿De qué se trata?
Fue el diputado Carleton Dávila, del Partido Innovación y Unidad (PINU), quien propuso una iniciativa para apoyar el proyecto de construcción de escuelas que impulsa Fujiyama.
El diputado propuso que se le otorgue la condecoración de Gran Cruz con Placa de Plata al filántropo japonés Shin Fujiyama, como reconocimiento a su trabajo en el ámbito educativo y social en Honduras.
Pero la iniciativa no se queda allí. Carleton propuso que se asignen 2 millones de lempiras anuales a la fundación liderada por Fujiyama.
Según el diputado, con los 2 millones de lempiras anuales se busca respaldar la continuidad de sus proyectos de construcción de escuelas en diferentes zonas del país.
El creador de contenido, que en este momento se encuentra en La Mosquitia, Gracias a Dios, mantiene activo su proyecto One Thousand Schools, mediante el cual busca contribuir a la construcción y mejoramiento de 1,000 centros educativos en Honduras.
En La Mosquitia, el filántropo japonés se encuentra construyendo una nueva escuela en la comunidad de Umru, en la zona de Laka, en La Mosquitia hondureña.
Shin Fujiyama mostró las graves falencias que enfrenta ese sector del país en materia de educación. Las condiciones de los centros educativos son graves. El filántropo inició este proyecto en la zona nororiental del país en agosto.
Así avanza la escuela de Umru que está construyendo Fujiyama. La diputada liberal Erika Urtecho gestionó 100,000 lempiras desde el Congreso Nacional para apoyarlo, además de pupitres.
Fue a través de la cuenta del Congreso Nacional en X que se dio a conocer la iniciativa: "Otorgar la condecoración de Gran Cruz con Placa de Plata para Shin Fujiyama y asignar 2 millones de lempiras anuales a su fundación para que continúe su labor de construcción de escuelas".
Asimismo, el proyecto de ley presentado por Dávila también contempla una asignación anual de 2 millones de lempiras a favor de la Asociación Faces of Dreams International. El diputado también propuso una iniciativa que instruye a la Secretaría de Salud (Sesal) a destinar 15 millones de lempiras para desarrollar jornadas de castración de perros y gatos que se encuentren en condición de calle.
El diputado también propuso una iniciativa que instruye a la Secretaría de Salud (Sesal) a destinar 15 millones de lempiras para desarrollar jornadas de castración de perros y gatos que se encuentren en condición de calle.