En el CN proponen asignar L 2 millones anuales a Shin Fujiyama para construir escuelas

Asimismo, el proyecto de ley presentado por Dávila también contempla una asignación anual de 2 millones de lempiras a favor de la Asociación Faces of Dreams International. El diputado también propuso una iniciativa que instruye a la Secretaría de Salud (Sesal) a destinar 15 millones de lempiras para desarrollar jornadas de castración de perros y gatos que se encuentren en condición de calle.