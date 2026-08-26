Eclipse lunar en Honduras: ¿A qué hora podrá verse este jueves 27 de agosto?

Todo el continente americano, incluido Honduras, podrá observar cómo la sombra proyectada por la Tierra avanza sobre la superficie de la Luna, hasta el punto de cubrir casi todo su disco. A continuación la hora en la que se podrá ver.
Todo el continente americano, incluido Honduras, podrá observar cómo la sombra proyectada por la Tierra avanza sobre la superficie de la Luna, hasta el punto de cubrir casi todo su disco.
Fue el director nacional de Investigación Científica y Astronomía de Western International School, Roberto Carías, quien explicó que será un eclipse muy llamativo por su alto porcentaje de cobertura. No será una Luna de sangre, pero sí adquirirá una tonalidad rojiza.
“Va a ser un eclipse que va a ser del 93 por ciento, casi total. No será una luna completamente de sangre, pero algo de sangre tendrá”, explicó Carías.
El eclipse iniciará cuando la Luna ingrese primero a la penumbra, es decir, la zona de sombra parcial proyectada por la Tierra. Después entrará en la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre, provocando que el satélite vaya oscureciéndose progresivamente.
Poco a poco, la sombra terrestre cubrirá la mayor parte de la Luna hasta llegar al momento máximo, cuando el satélite tome una tonalidad rojiza. ¿A qué hora se verá?
El experto informó que el eclipse tendrá una duración aproximada de tres horas y se prevé que inicie a las 7:23 p. m., avanzando hacia su fase de parcialidad a las 8:33 p. m.
Se espera que el punto máximo se alcance a las 10:12 p. m., mientras que el fin de la parcialidad será a las 11:52 p. m. El fin del eclipse está previsto para la 1:01 a. m.
Aunque el fenómeno se podrá observar mejor desde países de América, también será visible en algunas zonas de África y España.
Los aficionados a la astronomía podrán apreciar este jueves el espectáculo que ofrecerá la Luna. El fenómeno podrá observarse a simple vista, aunque unos binoculares o un telescopio podrían mejorar la experiencia.