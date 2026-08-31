Independencia 2026: Estas son las rutas de los desfiles escolares en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Con el entusiasmo de las celebraciones patrias, los estudiantes de prebásica y educación básica se preparan para participar en los desfiles por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras. Las autoridades educativas ya definieron las rutas que recorrerán el 6 y 13 de septiembre en los diferentes distritos educativos del Distrito Central. Las rutas fueron distribuidas por los 15 distritos educativos, con recorridos que abarcan sectores de Tegucigalpa, Comayagüela y zonas rurales. La programación busca distribuir la participación de los centros educativos y permitir que las familias acompañen a los estudiantes. La primera jornada estará protagonizada por los niños de prebásica, quienes llevarán el colorido de sus centros educativos a diferentes calles de la capital como parte de los festejos por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras.

¿Cuáles son las rutas?

El Distrito Educativo número 1 tendrá como punto de partida el sector frente al Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae), sobre el bulevar Kennedy, desde ese lugar los estudiantes avanzarán hasta llegar a la Plaza de las Banderas. El Distrito número 2 tendrá una modalidad diferente, debido a que los centros educativos realizarán sus desfiles en sus respectivas aldeas y caseríos. Los recorridos finalizarán en áreas rurales, fuera del casco urbano. Para el Distrito 3, la programación presentada por la Secretaría de Educación no especifica en el cuadro el punto de inicio ni el lugar de finalización de la ruta. Los estudiantes del Distrito 4 comenzarán su recorrido en los Laboratorios Francelia, en la colonia El Pedregal, y finalizarán en el Instituto Nido de Águilas, también ubicado en esa colonia. El Distrito 5 tendrá una ruta similar a la del Distrito 1. Los participantes comenzarán frente al INTAE, en el bulevar Kennedy, y recorrerán el sector hasta llegar a la plaza de las Banderas.

En el Distrito 6, los estudiantes partirán desde el Edificio Rojo de la colonia Palmira y culminarán su recorrido en la Concha Acústica de la plaza central Francisco Morazán, uno de los puntos tradicionales para las actividades cívicas. La ruta del Distrito 7 comenzará en Torocagua y tendrá como punto de llegada el Mall Premier, en Comayagüela. Por su parte, los estudiantes del Distrito número 8 iniciarán su desfile desde la Estación de Bomberos de El Carrizal y avanzarán hasta el Mall Premier.

El Distrito 9 tendrá como punto de partida el parque El Obelisco. Desde allí, los participantes recorrerán el sector hasta finalizar en el parque La Merced, en el centro de la capital. Los estudiantes de los Distritos 1, 5 y 10 compartirán el recorrido por el bulevar Kennedy, una de las principales vías utilizadas tradicionalmente para los desfiles escolares capitalinos. En años anteriores, este trayecto ha concentrado a familias y espectadores que contemplan el evento cívico. En el caso del Distrito 10, el recorrido comenzará también frente al Intae, sobre el bulevar Kennedy, y finalizará en la plaza de las Banderas, de acuerdo con la programación de la Secretaría de Educación.