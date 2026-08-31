¡Hasta arrancaron el micrófono! Bancada de Libre se opone a reformas energéticas

Tegucigalpa, Honduras.- Previo al inicio del tercer debate de las reformas del sector energético, la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) alzaron la voz en contra del proyecto de ley, llegando incluso a arrancar un micrófono de los curules. Los diputados opositores sostienen que a propuesta conllevará la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), entidad estatal que por años sigue dejando millonarias pérdidas.

"La ENEE no se vende. La ENEE se defiende", corearon los parlamentarios opositores, quienes desde semanas atrás fijaron su postura en contra de las reformas.

El congresista de Libre por el departamento de El Paraíso, John Milton García, tomó arrancó uno de los micrófonos como gesto de manifestación en exigencia de que se realice una votación electrónica con el proyecto de ley. "Estas máquinas tienen casi un año de no servir. Ocupamos votación electrónica", expresó García mientras sus compañeros de bancada clamaban "¡voto electrónico!".

Inicia tercer debate

El pleno del Congreso Nacional inició la lectura Ley de Justicia Energética, un proyecto articulado tras intensas mesas de trabajo sobre la propuesta presentada por la bancada del Partido Liberal. ​El documento consta de 64 páginas en las que se detallan los mecanismos técnicos, legales y financieros para escindir y reorganizar las unidades operativas de la estatal eléctrica.