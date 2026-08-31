¡Hasta arrancaron el micrófono! Bancada de Libre se opone a reformas energéticas

Tegucigalpa, Honduras.- Previo al inicio del tercer debate de las reformas del sector energético, la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) alzaron la voz en contra del proyecto de ley, llegando incluso a arrancar un micrófono de los curules.
Los diputados opositores sostienen que a propuesta conllevará la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), entidad estatal que por años sigue dejando millonarias pérdidas.
"La ENEE no se vende. La ENEE se defiende", corearon los parlamentarios opositores, quienes desde semanas atrás fijaron su postura en contra de las reformas.
El congresista de Libre por el departamento de El Paraíso, John Milton García, tomó arrancó uno de los micrófonos como gesto de manifestación en exigencia de que se realice una votación electrónica con el proyecto de ley.
"Estas máquinas tienen casi un año de no servir. Ocupamos votación electrónica", expresó García mientras sus compañeros de bancada clamaban "¡voto electrónico!".
Inicia tercer debate
El pleno del Congreso Nacional inició la lectura Ley de Justicia Energética, un proyecto articulado tras intensas mesas de trabajo sobre la propuesta presentada por la bancada del Partido Liberal.
El documento consta de 64 páginas en las que se detallan los mecanismos técnicos, legales y financieros para escindir y reorganizar las unidades operativas de la estatal eléctrica.
Este instrumento jurídico busca frenar las millonarias pérdidas diarias de la institución y atraer inversión privada en los rubros de transmisión, generación y distribución.
Más temprano, la bancada del Partido Nacional aseguró que ya existía "ambiente" para aprobar las reformas al sector energético.
"Hay 95% de avance con los diputados de la bancada del Partido Liberal que se han montado, por decirlo así, se han subido al tren de la contrapropuesta", afirmó el diputado oficialista Eder Mejía.