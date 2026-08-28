CREE cuestiona contrapropuesta liberal y advierte sobre favoritismo

Tegucigalpa, Honduras.- El comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, cuestionó la contrapropuesta presentada por la bancada del Partido Liberal para las reformas al subsector eléctrico, al señalar que incluye exoneraciones para determinados sectores. Corrales afirmó que la iniciativa liberal constituye un proyecto paralelo al planteado por el Poder Ejecutivo y que la intención sería que ambas propuestas sean aprobadas de manera simultánea en el Congreso Nacional. A criterio del funcionario, esta situación podría generar un trato preferencial hacia determinadas tecnologías dentro del sector energético. “No debe haber favoritismo a tecnologías en el proyecto de ley, y aprobarlas simultáneamente sería como meter favoritismo”, sostuvo Corrales.

El comisionado explicó que las exoneraciones deben otorgarse por separado, una vez que sean aprobadas las reformas al subsector eléctrico, y no incorporarse como parte del mismo proceso legislativo. Corrales también consideró poco realista plantear una eventual condonación de la deuda dentro del proyecto de reformas sin contar previamente con la opinión de la Secretaría de Finanzas. Según el funcionario, cualquier medida que tenga impacto sobre las finanzas públicas debe ser analizada por esa institución antes de incorporarse a la legislación. En cuanto a la propuesta de congelar las tarifas eléctricas, Corrales señaló que técnicamente es posible evitar que el impacto llegue a los usuarios mediante la aplicación de subsidios.

Sin embargo, advirtió que para mantener una medida de este tipo se requiere que la Secretaría de Finanzas disponga de los fondos necesarios para cubrir el costo del subsidio. Las declaraciones se producen mientras el Congreso Nacional mantiene la discusión de las reformas al subsector eléctrico, en medio de diferencias entre las distintas bancadas sobre el contenido de la legislación y las medidas que deberían incorporarse al proyecto.

No hay ambiente

Por su parte, el jefe de bancada del Partido Liberal recalcó que no hay ambiente para aprobar la propuesta enviada por el Ejecutivo, ya que esta no garantiza que la ENEE siga siendo pública. En cambio, aseguró que la propuesta presentada por su bancada sí tiene amplio respaldo. “Nosotros no somos un partido vacío, por eso hicimos nuestra contrapropuesta; si a ellos no les parece, no los vamos a obligar. Tampoco ellos nos van a obligar a votar por la propuesta”, dijo Cálix.

El jefe de bancada consideró que el punto de discrepancia con el Ejecutivo es que la propuesta liberal prohíbe las compras directas de energía y establece que se realicen licitaciones, aplicando de forma preferente la subasta inversa. “Necesitamos bajar el costo de la factura, y eso lo vamos a lograr si dejamos de comprar energía cara; esto se logrará mediante las licitaciones”, enfatizó Cálix. Además, negó de forma categórica que exista algún beneficio para determinado tipo de generador de energía en el documento. Desde la Comisión de Energía se dio a conocer que durante el fin de semana el Ejecutivo revisará de forma detallada los últimos agregados de los liberales y, de esta forma, buscará someter el proyecto a último y tercer debate.

“Las aproximaciones que hemos hecho con el Poder Ejecutivo y con la bancada del Partido Liberal nos dan como resultado que es probable que el próximo martes podamos aprobar las tan anheladas reformas energéticas del país”, manifestó Milton Puerto, presidente de la Comisión de Energía.

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