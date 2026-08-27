Países de América Latina y el Caribe acuerdan acciones para mejorar la alimentación escolar

Tegucigalpa, Honduras.- Tras concluir un encuentro de la Red de Alimentación Escolar Sostenible (RAES), representantes de 17 países de América Latina y el Caribe acordaron fortalecer la cooperación regional para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los programas de alimentación escolar. Durante la reunión, autoridades y especialistas analizaron los principales desafíos que enfrentan los países para garantizar una alimentación escolar saludable y sostenible. Entre ellos, la ampliación de la cobertura, la mejora del valor nutricional de los alimentos, el fortalecimiento de la infraestructura y la creación de marcos normativos que permitan convertir estos programas en políticas permanentes de Estado. Tomando en cuenta los desafíos, las delegaciones avanzaron en la definición de acciones conjuntas para 2027, tomando como referencia las prioridades establecidas en la Agenda Regional de Alimentación Escolar de la RAES.

La intención es que los países puedan compartir soluciones y experiencias para enfrentar problemas comunes, señalaron los participantes.. Uno de los puntos destacados fue la necesidad de fortalecer la vinculación entre los programas de alimentación escolar y los productores locales. En el caso de Honduras, el Gobierno planteó incorporar a agricultores familiares y productores de las comunidades rurales como proveedores de alimentos frescos para las escuelas. El presidente Nasry Asfura, dio a conocer a los representantes de cada país sobre el programa de alimentación escolar que actualmente brinda el Estado, el cual beneficia diariamente a 1,215 millones de estudiantes en más de 21.000 centros educativos. Asfura detalló que actualmente el Gobierno destina 1,022 millones de lempiras para la alimentación escolar, cifra que aseguró que será aumentada para el próximo año.

Las delegaciones también conocieron experiencias desarrolladas en el municipio de Lamaní, Comayagua, donde observaron prácticas como los huertos escolares pedagógicos, que, además de contribuir con frutas y verduras para los centros educativos, funcionan como herramientas de educación ambiental y nutricional. Otro de los temas planteados fue la incorporación de pescado y otros productos acuáticos en los menús escolares mediante compras públicas a pescadores locales y productores acuícolas. Naciones como Honduras, Belice y Bolivia forman parte de una iniciativa regional para impulsar este modelo, mientras que Brasil y Chile compartieron sus avances y desafíos en esta materia. También permitió intercambiar experiencias sobre innovación tecnológica agrícola y participación juvenil, así como conocer las prácticas implementadas por comunidades educativas en materia de alimentación y producción de alimentos. También se destacó la importancia de fortalecer la cooperación Sur-Sur y triangular para que los países puedan compartir conocimientos, asistencia técnica y buenas prácticas.