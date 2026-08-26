Centros educativos siguen esperando los L700 millones de la Matrícula Gratis

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos meses de que concluya el año lectivo, los centros educativos públicos del país continúan a la espera de los fondos correspondientes al programa de Matrícula Gratis. A pesar de que la Secretaría de Educación (Seduc) anunció una asignación de 700 millones de lempiras para este 2026, los recursos no han sido desembolsados a los centros. La situación ha generado cuestionamientos entre docentes y dirigentes magisteriales, quienes aseguran que, hasta la fecha, las acciones realizadas por las autoridades se han limitado a solicitar documentación y abordar aspectos relacionados con la liquidación del programa. En junio pasado, las autoridades de Educación informaron que la Seduc contaba con 700 millones de lempiras destinados al programa para beneficiar a más de 1.2 millones de estudiantes de más de 12,000 centros educativos en 16 departamentos del país.

De acuerdo con lo informado en ese entonces, del presupuesto total se destinarían 72 millones de lempiras a prebásica, 482 millones a educación básica y 146 millones a educación media. Las autoridades también señalaron que los recursos comenzarían a entregarse durante el segundo semestre del año. Para hacer la entrega de los fondos, las autoridades de Educación suscribieron un convenio con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) para facilitar la acreditación de los fondos directamente a los centros educativos. La ministra de Educación, Arely Argueta, aseguró durante la firma del convenio que el proceso estaba listo para hacer efectivo el pago. Sin embargo, docentes consultados por EL HERALDO sostienen que ese anuncio todavía no se ha traducido en recursos para las escuelas y colegios. Gerardo Solano afirmó que durante este año no se ha realizado ningún desembolso correspondiente al programa. "Este gobierno no tiene ningún desembolso sobre matrícula gratis. No tienen nada este año de matrícula gratis ni la capacitación para explicar los procedimientos administrativos", manifestó Solano. Por su parte, Joel Navarrete, dirigente del Colegio Profesional de Educación Media de Honduras (Copemh), aseguró que algunos centros educativos han sido contactados para recopilar documentación, pero que eso no significa que hayan recibido los recursos.