Entregarán 700 millones de lempiras a centros educativos por el pago de Matrícula Gratis

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 700 millones de lempiras fueron destinados este año a la Secretaría de Educación (Seduc) para entregarlos a los centros educativos públicos en 16 departamentos del país como parte del Programa de Matrícula Gratis. La iniciativa, que está orientada a garantizar el acceso a la educación pública, así como a fortalecer el funcionamiento de los centros escolares, se espera que comience a entregarse en el segundo semestre del año. Del monto total, 72 millones de lempiras serán asignados a la educación prebásica, 482 millones a la educación básica (de primero a noveno grado) y 146 millones de lempiras a la educación media, según se detalla en el presupuesto de la Secretaría de Educación.

Onan Cálix, representante del magisterio indicó que este año se incrementó el presupuesto al programa, por lo que se espera que se aumente el dinero a los centros escolares. En 2025 se destinaron 600 millones de lempiras para el pago del programa; sin embargo, actualmente se presupuestaron 700 millones. El programa contempla transferencias diferenciadas según el nivel educativo y la matrícula de cada centro. En promedio, los centros reciben alrededor de 400 lempiras por alumno para el caso de prebásica y básica; y entre 500 y 600 lempiras por estudiante en educación media. Estos recursos son administrados directamente por cada institución educativa. El Programa de Matrícula Gratis tiene como propósito cubrir los gastos operativos de los centros educativos, incluyendo la compra de materiales didácticos, mantenimiento de infraestructura, pago de servicios básicos y otras necesidades esenciales,

Asimismo, evita que los padres de familia tengan que asumir costos de inscripción o cuotas escolares para el sostenimiento del centro. Cálix manifestó que este año se hará uso de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para hacer realidad el programa. Son más de 1.2 millones de alumnos en más de 12,000 centros escolares de 16 departamentos del país (exceptuando Islas de la Bahía y Gracias a Dios) los que se verán beneficiados con el programa este año, indicaron las autoridades. El maestro indicó que este apoyo económico busca mejorar la calidad educativa, reducir la deserción escolar y garantizar condiciones dignas para el aprendizaje.

Convenio

Como parte del proceso para iniciar con la entrega de este beneficio, las autoridades de la Secretaría de Educación suscribieron una alianza de cooperación con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa). El acuerdo tiene como objetivo garantizar la entrega eficiente y transparente de los fondos a los centros educativos de prebásica, básica y media. El convenio fue firmado por la titular de Educación, Arely Argueta, y el presidente ejecutivo de Banadesa, Héctor Vidal Cerrato, y permitirá la acreditación de los fondos directamente a los centros beneficiados.