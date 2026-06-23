Presidente Nasry Asfura exhorta a fortalecer la unidad continental

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, hizo un llamado a fortalecer la integración y cooperación entre los países del continente, al asegurar que "América debe avanzar unida para ofrecer respuestas concretas a las necesidades de sus ciudadanos y afrontar con éxito los desafíos del presente y del futuro".
"Necesitamos una América desde Canadá hasta Argentina fortalecida, una América que pueda dar respuestas a la gente y poder tener un futuro más claro. Una América que tiene muchos retos, que tenemos que transformarlos en hechos reales, y estoy seguro de que lo podemos lograr", expresó Asfura Zablah.
El mandatario hondureño se refirió en esos términos durante su participación en actividades oficiales celebradas en Panamá con motivo de la quincuagésima sexta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Señaló que "el contexto global demanda mayor coordinación entre las naciones del hemisferio" y subrayó la importancia de "trabajar de manera complementaria para impulsar el desarrollo económico, la generación de oportunidades y el bienestar de los pueblos".
“Hoy el mundo en que vivimos necesita una unidad y que todos estemos complementados”, recordó.
El mandatario llegó el domingo a Panamá procedente de Alemania y Ucrania para participar en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar en 1824 y celebrado en 1826, así como en la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), actividades que reúnen a líderes y representantes del continente para abordar temas de democracia, seguridad y desarrollo sostenible.
En el marco de la agenda oficial, el presidente Asfura se reunió con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, donde ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre los retos regionales y las oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral
Asfura resaltó que "la integración regional también debe traducirse en mayores intercambios comerciales, tecnológicos y de inversión", al tiempo que reiteró que "el desarrollo de las Américas requiere una visión compartida".