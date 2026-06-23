Presidente Nasry Asfura exhorta a fortalecer la unidad continental

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, hizo un llamado a fortalecer la integración y cooperación entre los países del continente, al asegurar que "América debe avanzar unida para ofrecer respuestas concretas a las necesidades de sus ciudadanos y afrontar con éxito los desafíos del presente y del futuro". "Necesitamos una América desde Canadá hasta Argentina fortalecida, una América que pueda dar respuestas a la gente y poder tener un futuro más claro. Una América que tiene muchos retos, que tenemos que transformarlos en hechos reales, y estoy seguro de que lo podemos lograr", expresó Asfura Zablah.

El mandatario hondureño se refirió en esos términos durante su participación en actividades oficiales celebradas en Panamá con motivo de la quincuagésima sexta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Señaló que "el contexto global demanda mayor coordinación entre las naciones del hemisferio" y subrayó la importancia de "trabajar de manera complementaria para impulsar el desarrollo económico, la generación de oportunidades y el bienestar de los pueblos". “Hoy el mundo en que vivimos necesita una unidad y que todos estemos complementados”, recordó.