Es falso que Nasry Asfura desapareció tras su visita a Ucrania el 19 de junio

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que afirman que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, supuestamente está desaparecido y que se desconoce su paradero tras una visita diplomática a Ucrania realizada el 19 de junio de 2026. Sin embargo, la afirmación es falsa. La actividad pública del mandatario en redes sociales y la información difundida por fuentes oficiales indican que, después de su visita a Ucrania, Asfura viajó a Panamá para participar en la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y asistir al Congreso Anfictiónico en el mismo país. Además, el gobernante publicó el 21 de junio de 2026 un mensaje de felicitación dirigido a Abelardo de la Espriella por su elección como presidente de Colombia para el período 2026-2030, lo que evidencia que mantuvo actividad pública después de su viaje al país europeo. “Nasry Asfura continúa desaparecido tras su viaje a Ucrania”, dice textualmente una publicación en Facebook, compartida desde el 21 de junio.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, llegó a Ucrania el viernes 19 de junio de 2026. La visita marcó un hecho histórico al convertirlo en el primer mandatario hondureño en visitar ese país desde su independencia, en agosto de 1991. Como parte de su agenda oficial en Kiev, Asfura rindió homenaje a los defensores ucranianos caídos en combate durante una ceremonia realizada junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en un memorial de guerra, según informó LA PRENSA. Asimismo, sostuvo una reunión de trabajo con Zelenski en la que abordaron temas relacionados con la cooperación internacional, el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y las oportunidades de colaboración económica entre ambas naciones. Un día antes de la llegada del mandatario hondureño, el 18 de junio de 2026, las fuerzas ucranianas lanzaron durante la noche lo que fue descrito como una de las mayores ofensivas con drones contra Moscú desde el inicio de la guerra a gran escala. El ataque provocó daños en una refinería de petróleo estratégica, incendios y caída de escombros en distintos sectores de la región rusa. En respuesta, Rusia lanzó siete misiles y 239 drones contra territorio ucraniano, según la Fuerza Aérea de Ucrania. De acuerdo con autoridades de ambos países, los ataques impactaron una vivienda particular, una instalación de infraestructura energética, un hangar y varias instalaciones petroleras en las regiones de Kiev y Poltava.

No ha desaparecido

Es falso que el presidente hondureño, Nasry Asfura, haya desaparecido sin dejar rastro tras su visita oficial a Ucrania, realizada el 19 de junio de 2026. EL HERALDO informó el 22 de junio de 2026 que Asfura llegó a Panamá el día anterior para participar en actividades relacionadas con el Congreso Anfictiónico, un encuentro diplomático orientado a fortalecer la integración y cooperación entre los Estados americanos. EH Verifica pone a disposición gráficas del arribo de Asfura al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, el 21 de junio de 2026.

El Congreso Anfictiónico tiene sus raíces en la iniciativa impulsada por el libertador Simón Bolívar en 1826, cuyo objetivo era promover la unidad, el diálogo y la colaboración entre las naciones del continente americano mediante mecanismos de cooperación mutua. Además, una revisión de la cuenta oficial de Facebook de la Presidencia de Honduras permitió localizar una publicación del 21 de junio de 2026 en la que se informa sobre la llegada del presidente Nasry Asfura a Panamá, tras concluir su visita oficial a Ucrania. De acuerdo con esa publicación, el mandatario viajó al país centroamericano para participar en la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y asistir al Congreso Anfictiónico.

Asimismo, una búsqueda en la cuenta oficial de Instagram de la Presidencia de Honduras permitió encontrar el mismo contenido , lo que confirma la presencia del gobernante en territorio panameño. Por otra parte, una revisión del perfil oficial de Asfura en X evidenció que el 21 de junio de 2026 publicó un mensaje de felicitación dirigido a Abelardo de la Espriella por su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia para el período 2026-2030. La captura de esa publicación también fue compartida ese mismo día en la página oficial de Facebook de la Presidencia de Honduras.

Felicito al pueblo colombiano por su participación democrática y al presidente electo @ABDELAESPRIELLA por la confianza depositada en las urnas.



Honduras y Colombia compartimos una historia de amistad, valores y hermandad. Estoy seguro de que seguiremos fortaleciendo nuestros... — Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) June 22, 2026