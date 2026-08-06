Así avanza el Puente Uyuca que conectará Tegucigalpa con El Paraíso

Los problemas de inestabilidad en la carretera CA-6 finalmente verán una solución definitiva para el tramo del Uyuca, afectado por condiciones geológicas. Con un avance del 57% de ejecución, la obra comienza a perfilarse.
En la zona fue identificado un punto vulnerable que requería una estructura segura para garantizar el paso de vehículos y fortalecer la conexión hacia el oriente del país.
La obra surgió en enero de 2024, cuando Honduras y Japón concretaron un acuerdo de cooperación para la construcción del Puente Uyuca, mediante una donación del Gobierno japonés, a través de JICA.
Los detalles técnicos de la estructura indican que se trata de un puente de aproximadamente 140 metros de longitud, además de obras complementarias para la estabilización del terreno.
Los trabajos de construcción iniciaron en 2026, con labores de cimentación profunda y adecuaciones en el área donde se edificará la estructura.
Uno de los detalles que destacan de esta obra es que utiliza tecnología japonesa y busca ofrecer una solución permanente ante los problemas que durante años afectaron este tramo de la carretera internacional CA-6.
Para julio de 2027 está prevista la finalización del proyecto, con el objetivo de entregar un puente moderno que mejore la seguridad vial y reduzca los riesgos en la salida hacia Danlí.
El Puente Uyuca mejorará la movilidad en la carretera oriental del país y beneficiará directamente a más de 2.3 millones de personas en Francisco Morazán y El Paraíso.
Además del puente de 140 metros de longitud, contará con una estructura de concreto reforzado y un sistema de cables, además de rampas de acceso, drenajes y caminos complementarios.
Actualmente, los trabajos se concentran en componentes fundamentales de la obra, como la cimentación profunda y las obras destinadas al manejo adecuado de las aguas lluvias, procesos que permitirán garantizar la estabilidad de la estructura.
La SIT señaló que la construcción del puente representa un paso importante para fortalecer la infraestructura vial del oriente de Honduras y mejorar las condiciones de transporte de personas, productos y servicios.
El proyecto, que tiene una inversión de 470 millones de lempiras, permitirá una circulación más segura y eficiente sobre uno de los corredores logísticos más importantes del país, facilitando la conexión entre la capital hondureña y Danlí.