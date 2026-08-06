Reprograman audiencia de declaración de imputado de Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.-La audiencia de declaración de imputado contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, prevista para este viernes, fue reprogramada luego de que su defensa solicitara el cambio de fecha al informar que tenía otra audiencia judicial programada.
La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, confirmó que la diligencia no se desarrollará. "Mañana no se realizará la audiencia de declaración de imputado para Roosevelt Hernández, en virtud de que su defensa presentó hace unos minutos una solicitud de reprogramación porque tiene otra audiencia. Próximamente se dará a conocer la nueva fecha y hora", informó.
Horas antes, la defensa de Hernández había presentado un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, alegando supuestas violaciones al derecho de defensa y al debido proceso, además de solicitar la reprogramación de la audiencia por la incompatibilidad de agenda del abogado Darwin García.
El exjefe militar enfrenta un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público por una investigación relacionada con presuntos ataques a la libertad de prensa y de expresión derivados de publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas.