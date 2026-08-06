Reprograman audiencia de declaración de imputado de Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.-La audiencia de declaración de imputado contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, prevista para este viernes, fue reprogramada luego de que su defensa solicitara el cambio de fecha al informar que tenía otra audiencia judicial programada.

La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, confirmó que la diligencia no se desarrollará. "Mañana no se realizará la audiencia de declaración de imputado para Roosevelt Hernández, en virtud de que su defensa presentó hace unos minutos una solicitud de reprogramación porque tiene otra audiencia. Próximamente se dará a conocer la nueva fecha y hora", informó.