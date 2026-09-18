Lluvias y chubascos con actividad eléctrica se esperan este 19 de septiembre

El pronosticador de turno de Cenaos, Will Ochoa, explicó que las condiciones estarán asociadas a la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico.

Tegucigalpa, Honduras.- Lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica, se esperan durante la tarde de este sábado 19 de septiembre en la mayor parte de Honduras.

“Debido a la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, en horas de la tarde se nos estarán generando lo que son lluvias y chubascos de débiles moderados, acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional”, señaló Ochoa.

De acuerdo con el pronóstico, el sur, suroccidente, la región central y el oriente del país registrarán mayor intensidad y mayores acumulados de precipitación.

“Pero con mayor intensidad y mayores acumulados de precipitación ya sería para el sector sur, suroccidente, la región centro, así como también el oriente del país”, indicó el pronosticador de turno de Cenaos.

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En cuanto a las condiciones marítimas, Ochoa informó que se esperan oleajes normales tanto en el Golfo de Fonseca como en la costa norte, con alturas de 1 a 3 pies.

Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 27 C° y una mínima de 19 C°.

En la región central, la máxima será de 31 C° y la mínima de 21 C°, mientras que en la región insular se esperan 29 C° como máxima y 25 C° como mínima.

La región norte tendrá una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 24 C°. En la región oriental se prevé una máxima de 31 C° y una mínima de 22 C°.

En el sur se registrará la temperatura máxima más alta del pronóstico, con 37 C°, mientras que la mínima será de 26 C°. Para la región occidental se esperan 27 C° de máxima y 15 C° de mínima.

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