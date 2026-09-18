Estimulación de lluvias: SAG contempla 20 vuelos y 2,000 litros de yoduro de plata

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) utilizará alrededor de 2,000 litros de yoduro de plata en 20 vuelos del proyecto de estimulación de lluvias, con los que se pretende abarcar cerca de dos millones de hectáreas afectadas por la sequía.
El titular de la SAG, Moisés Molina, explicó que el volumen del compuesto será distribuido durante las operaciones aéreas, mientras se amplían las áreas que serán incorporadas al proyecto de estimulación de lluvias.
“Se van a utilizar 2,000 litros para 20 vuelos en más o menos 2 millones de hectáreas. Saquen ustedes la posibilidad de que haya toxicidad relacionando esos volúmenes y esas áreas”, manifestó Molina.
De acuerdo con la distribución planteada por la SAG, el promedio sería de unos 100 litros de yoduro de plata por vuelo, aunque la cantidad utilizada en cada operación dependerá de las condiciones y del área que se pretenda intervenir.
Molina defendió la decisión de ejecutar el proyecto ante la emergencia provocada por la falta de agua y señaló que las autoridades también deberán medir posteriormente la relación entre los recursos utilizados y los beneficios obtenidos.
“En cuanto al beneficio-costo es algo que vamos justamente a tratar de medir”, indicó el funcionario.
Molina explicó que la intervención no sustituye las obras de infraestructura necesarias para garantizar agua para riego, pero sostuvo que esas alternativas requieren precisamente contar con suficiente recurso hídrico.
“Para que haya sistemas de riego funcionales, tiene que haber agua. Y justamente el problema es el agua”, expresó funcionario, quien señaló que el gobierno también trabaja en infraestructura para retención y almacenamiento.
La cobertura territorial todavía se encuentra en proceso de definición debido a que las autoridades continúan ampliando las áreas que serán incluidas en el programa, por lo que el alcance final podría modificarse.
Inicialmente, la SAG concentra sus esfuerzos en el corredor seco, además de la zona del Alto del Aguán, que también enfrenta condiciones de sequía, y las cuencas que abastecen las represas que suministran agua a Tegucigalpa.
“Esta es una situación de emergencia. Si alguien tuviese alguna idea distinta, que la proponga. Lo vamos a escuchar”, manifestó el titular de la SAG.
Las autoridades dijeron que también sumarán zonas donde están los afluentes que abastecen la represa El Cajón, luego de que el presidente Nasry Asfura le solicitó incorporar esas áreas dentro del proyecto de estimulación de lluvias.
La participación del sector privado también continúa en proceso, debido a que todavía se están recaudando los recursos que serán destinados al programa. Molina indicó que ya existe una cantidad importante reunida, pero no precisó el monto total.
¿Qué es la estimulación de lluvias?
- Conocida, además, como bombardeo de nubes. Es una técnica científica de manipulación del clima que busca aumentar la cantidad de precipitaciones liberando sustancias químicas en nubes preexistentes.
- Su objetivo principal es mitigar los efectos de la sequía y abastecer de agua a sectores agrícolas, ganaderos y de generación eléctrica.
Por su parte, Alejandro Trueba, representante de la empresa mexicana Startup Renaissance interesada en el proyecto, señaló que no existe una garantía absoluta sobre la cantidad de lluvia que se podrá generar mediante el procedimiento.
“Es una garantía muy relativa, muy complicada. Yo les podría decir que vamos a estar por arriba del 40% de lo que esperábamos llover, porque es lo menos que hemos logrado ya en los 35 proyectos previos”, afirmó Trueba.
El representante de la empresa explicó que el proyecto será evaluado mediante dos parámetros: eficiencia y eficacia. El primero, según detalló, corresponde a las ocasiones en que las operaciones logran generar lluvia después de que el avión despega.
“Eficiencia es cuando nosotros despegamos para buscar una estimulación de lluvias. De las 100 veces que salgamos, ¿cuántas tuvieron lluvia? 100%. Todas las veces que hemos salido, todas las veces que hemos generado lluvia”, sostuvo.
El segundo parámetro corresponde al incremento de las precipitaciones obtenido durante las operaciones. Trueba aseguró que, con base en los proyectos anteriores de la empresa, el promedio de aumento registrado ha sido del 60%.
“Y el segundo es eficacia. ¿Qué tan eficaz es? ¿Cuánto aumenta? Y eso es lo que hemos medido, en un promedio del 60%. Entonces, esto nos va a dar resultado”, aseguró el representante de Startup Renaissance.
Para documentar los resultados, la empresa informó que utilizará imágenes satelitales, registros de los vuelos y sistemas de posicionamiento global (GPS), además de información procedente de estaciones pluviométricas.
Trueba explicó que los registros permitirán conocer la trayectoria del avión y comparar las precipitaciones registradas con las lluvias que originalmente estaban previstas para cada zona intervenida.