Estimulación de lluvias: SAG contempla 20 vuelos y 2,000 litros de yoduro de plata

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) utilizará alrededor de 2,000 litros de yoduro de plata en 20 vuelos del proyecto de estimulación de lluvias, con los que se pretende abarcar cerca de dos millones de hectáreas afectadas por la sequía.

El titular de la SAG, Moisés Molina, explicó que el volumen del compuesto será distribuido durante las operaciones aéreas, mientras se amplían las áreas que serán incorporadas al proyecto de estimulación de lluvias.

“Se van a utilizar 2,000 litros para 20 vuelos en más o menos 2 millones de hectáreas. Saquen ustedes la posibilidad de que haya toxicidad relacionando esos volúmenes y esas áreas”, manifestó Molina.

De acuerdo con la distribución planteada por la SAG, el promedio sería de unos 100 litros de yoduro de plata por vuelo, aunque la cantidad utilizada en cada operación dependerá de las condiciones y del área que se pretenda intervenir.

Molina defendió la decisión de ejecutar el proyecto ante la emergencia provocada por la falta de agua y señaló que las autoridades también deberán medir posteriormente la relación entre los recursos utilizados y los beneficios obtenidos.

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“En cuanto al beneficio-costo es algo que vamos justamente a tratar de medir”, indicó el funcionario.

Molina explicó que la intervención no sustituye las obras de infraestructura necesarias para garantizar agua para riego, pero sostuvo que esas alternativas requieren precisamente contar con suficiente recurso hídrico.

“Para que haya sistemas de riego funcionales, tiene que haber agua. Y justamente el problema es el agua”, expresó funcionario, quien señaló que el gobierno también trabaja en infraestructura para retención y almacenamiento.

La cobertura territorial todavía se encuentra en proceso de definición debido a que las autoridades continúan ampliando las áreas que serán incluidas en el programa, por lo que el alcance final podría modificarse.

Inicialmente, la SAG concentra sus esfuerzos en el corredor seco, además de la zona del Alto del Aguán, que también enfrenta condiciones de sequía, y las cuencas que abastecen las represas que suministran agua a Tegucigalpa.