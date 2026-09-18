Acusan a hondureño de asesinar a cuatro miembros de una familia en Texas, EE UU

Texas, Estados Unidos.- En el estado de Texas en Estados Unidos, un hondureño es acusado de haber asesinado a disparos a cuatro integrantes de una familia mexicana. El imputado es Christian Joel Maldonado Pacheco, quien fue capturado el 13 de septiembre en las afueras de la ciudad de San Benito. El sheriff del condado de Cameron, Manuel Treviño, explicó que alrededor de las 3 de la madrugadad de ese día Pacheco llamó al 911 para reportar que él mismo había matado a un par de personas.

Los agentes llegaron a la cuadra 3200 de la carretera 819 y detuvieron al hondureño sin inconvenientes. Además, fuera de la residencia encontraron una pistola Glock de nueve mílimetros, sospechosa de haber sido utilizada por Pacheco. "Inmediatamente, los agentes entraron en la casa para ver si podían prestar ayuda alguna de las víctimas que se encontraban allí, pero lamentablemente, las tres víctimas que estaban dentro de la casa ya habían fallecido", detalló el sheriff. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, señaló que cuando Pacheco fue interrogado, confesó que no solo había matado a estas tres personas, sino también "haber cometido otro asesinato esa misma noche y haber arrojado el cuerpo en las afueras de Benito". Las víctimas fueron dos hombres de 50 y 29 años, así como dos mujeres de 28 y 67 años. Sobre esta última, Pacheco se dirigía a ella como "mamá".

Vivió con las víctimas