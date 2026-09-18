Acusan a hondureño de asesinar a cuatro miembros de una familia en Texas, EE UU

Texas, Estados Unidos.- En el estado de Texas en Estados Unidos, un hondureño es acusado de haber asesinado a disparos a cuatro integrantes de una familia mexicana.
El imputado es Christian Joel Maldonado Pacheco, quien fue capturado el 13 de septiembre en las afueras de la ciudad de San Benito.
El sheriff del condado de Cameron, Manuel Treviño, explicó que alrededor de las 3 de la madrugadad de ese día Pacheco llamó al 911 para reportar que él mismo había matado a un par de personas.
Los agentes llegaron a la cuadra 3200 de la carretera 819 y detuvieron al hondureño sin inconvenientes. Además, fuera de la residencia encontraron una pistola Glock de nueve mílimetros, sospechosa de haber sido utilizada por Pacheco.
"Inmediatamente, los agentes entraron en la casa para ver si podían prestar ayuda alguna de las víctimas que se encontraban allí, pero lamentablemente, las tres víctimas que estaban dentro de la casa ya habían fallecido", detalló el sheriff.
Asimismo, señaló que cuando Pacheco fue interrogado, confesó que no solo había matado a estas tres personas, sino también "haber cometido otro asesinato esa misma noche y haber arrojado el cuerpo en las afueras de Benito".
Las víctimas fueron dos hombres de 50 y 29 años, así como dos mujeres de 28 y 67 años. Sobre esta última, Pacheco se dirigía a ella como "mamá".
Vivió con las víctimas
De acuerdo a los informes policiales, Pacheco Maldonado no compartía vínculos familiares con estas personas, pero sí vivió con ellas durante cuatro años.
El hombre de 29 años y la mujer de 28 eran pareja y padres de dos menores de nueve y cinco años, así como de un bebé de dos meses. Treviño indicó que estos menores fueron hallados dentro de la vivienda, pero que resultaron ilesos en el ataque armado.
Treviño indicó que Pacheco afirmó que tomó esta decisión porque "estaba cansado de ser acosado. No hay nada que corrobore esa declaración. Aclaremos que no hay nada. Esta es solo su opinión de que lo hizo porque estaba cansado de ser acosado".
"Para mí, fue un acto sin sentido cometido por alguien a quien considero una persona fría y despiadada (...) porque cuando vives con estas personas durante cuatro años, y a una de ellas la identificas como 'mamá, pero aun así la matas. Así que no, no diría que esto es lo normal. Para mí, es una persona sin remordimientos, un asesino a sangre fría", dijo el sheriff.
El Servicio de de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) determinó que Pacheco ingresó al país de forma irregular y emitió una orden de captura en su contra.
Pacheco compareció ante el Tribunal del Distrito de Texas y se le imputa por cuatro cargos de asesinato capital, tres cargos de abandono y puesta en peligro de un menor de edad.