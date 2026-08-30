Hondureño es detenido tras tiroteo que dejó vehículos dañados en Illinois

El incidente ocurrió en esta ciudad del condado de Lake y generó alarma entre los residentes de la zona, luego de que una ráfaga de disparos impactara contra varios vehículos que se encontraban estacionados y circulando por el sector.

Illinois, Estados Unidos.- El hondureño Douglas Romero fue detenido por las autoridades de Waukegan, Illinois, en Estados Unidos, tras ser señalado como el presunto responsable de un tiroteo en el que se realizaron al menos 25 disparos de arma de fuego.

De acuerdo con la información preliminar, algunos automóviles resultaron con perforaciones en la carrocería y daños en los cristales debido a los proyectiles.

La Policía recibió múltiples llamadas al sistema de emergencias 911, en las que se alertaba sobre las detonaciones.

Tras desplazarse hasta el lugar, los agentes acordonaron el área e iniciaron la búsqueda del sospechoso.

Durante el operativo, las autoridades lograron localizar e interceptar a Romero, quien posteriormente fue detenido.

Hasta el momento, los servicios de emergencia no reportan personas fallecidas como consecuencia del tiroteo.

La gran cantidad de disparos, sin embargo, provocó daños materiales y mantuvo en alerta a los residentes de la zona.

Tras su captura, Douglas Romero quedó bajo custodia de las autoridades del condado de Lake, mientras la Fiscalía determina los cargos que serán presentados en su contra.