Entregan al FBI a hondureño acusado de asesinar y abusar de una niña en EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) entregó este domingo a las autoridades del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) a un hondureño acusado de secuestrar, abusar sexualmente y asesinar a una niña de cinco años de edad. El extraditable es Mario Roberto Flores Mejía, quien ocultaba su identidad con los alias de "Alexis Flores", "Alex Contreras" y "Carlos". Cabe recordar que este individuo permanecía oculto en una zona montañosa de Lepaera, Lempira, hasta que fue capturado el pasado 11 de febrero.

Flores Mejía enfrenta cargos en un tribunal de Filadelfia del estado de Pensilvania por haber secuestrado a una menor de cinco años y quitarle la vida el 29 de julio del año 2000.

El cadáver de la infante fue encontrado el 3 de agosto de ese año y según reportes policiales, la víctima tenía signos de haber sido ultrajada.

En 2007, el FBI incluyó al hondureño en la lista de los 10 criminales más buscados, llegando a ofrecer 250,000 dólares a quien proporcionara información que facilitara su captura. En marzo, un juez concedió la solicitud de extradición de Flores Mejía, quien permaneció recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara en el valle de Amarateca desde que fue detenido.

Segundo extraditado en la semana

El pasado 25 de agosto fue extraditado Darwin Orlando Ramos Díaz, alias "Pikeke". Este hondureño es acusado por Corte del Distrito Este de Texas por delitos relacionados al narcotráfico, específicamente, en el trasiego de cocaína. Este sujeto fue capturado en enero de 2025 en El Paraíso, Copán. Junto a él también fue detenido Francis Omar Herrera, quien también es acusado por tráfico de drogas en Estados Unidos.