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Entregan al FBI a hondureño acusado de asesinar y abusar de una niña en EE UU

Mario Roberto Flores Mejía figuró en la lista de los criminales más buscados por el FBI por el atroz crimen que cometió contra una menor de cinco años

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 09:06
Entregan al FBI a hondureño acusado de asesinar y abusar de una niña en EE UU

Mario Roberto Flores Mejía fue capturado el 11 de febrero de 2026 y un mes después, un juez concedió su extradición solicitada por un tribunal de Filadelfia, Pensilvania.

 Foto: Ministerio Público

Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) entregó este domingo a las autoridades del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) a un hondureño acusado de secuestrar, abusar sexualmente y asesinar a una niña de cinco años de edad.

El extraditable es Mario Roberto Flores Mejía, quien ocultaba su identidad con los alias de "Alexis Flores", "Alex Contreras" y "Carlos". Cabe recordar que este individuo permanecía oculto en una zona montañosa de Lepaera, Lempira, hasta que fue capturado el pasado 11 de febrero.

Flores Mejía enfrenta cargos en un tribunal de Filadelfia del estado de Pensilvania por haber secuestrado a una menor de cinco años y quitarle la vida el 29 de julio del año 2000.

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El cadáver de la infante fue encontrado el 3 de agosto de ese año y según reportes policiales, la víctima tenía signos de haber sido ultrajada.

En 2007, el FBI incluyó al hondureño en la lista de los 10 criminales más buscados, llegando a ofrecer 250,000 dólares a quien proporcionara información que facilitara su captura.

En marzo, un juez concedió la solicitud de extradición de Flores Mejía, quien permaneció recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara en el valle de Amarateca desde que fue detenido.

Segundo extraditado en la semana

El pasado 25 de agosto fue extraditado Darwin Orlando Ramos Díaz, alias "Pikeke". Este hondureño es acusado por Corte del Distrito Este de Texas por delitos relacionados al narcotráfico, específicamente, en el trasiego de cocaína.

Este sujeto fue capturado en enero de 2025 en El Paraíso, Copán. Junto a él también fue detenido Francis Omar Herrera, quien también es acusado por tráfico de drogas en Estados Unidos.

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"Pikeke" ya había sido capturado en 2017 junto a Tesla Danessa Ortega Valle, hija de Digna Valle, quien formó parte del clan narcotraficante "Valle Valle".

Ramos Díaz fue procesado por lavado de activos y asociación ilícita para lavar activos, pero recuperó su libertad por disposiciones en el Código Procesal Penal.

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Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

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