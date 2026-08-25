Extraditan a EE UU a Darwin Ramos "Pikeke", acusado por narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes -25 de agosto- fue entregado a las autoridades de Estados Unidos el hondureño Darwin Orlando Ramos Díaz "Pikeke", solicitado en extradición por el país norteamericano al ser acusado por narcotráfico.

Ramos Díaz fue liberado de la Penitenciaría Nacional de Támara del valle de Amarateca (Francisco Morazán) para ser trasladado a la base aérea de Palmerola en Comayagua, siendo custodiado por equipos especializados.

"Pikeke" fue capturado el 25 de enero de 2025 en el municipio de El Paraíso, Copán. Fue aprehendido junto a Francis Omar Herrera Arita alias "Pepe", quien también es solicitado en extradición por la justicia estadounidense.