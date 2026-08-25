Extraditan a EE UU a Darwin Ramos "Pikeke", acusado por narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes -25 de agosto- fue entregado a las autoridades de Estados Unidos el hondureño Darwin Orlando Ramos Díaz "Pikeke", solicitado en extradición por el país norteamericano al ser acusado por narcotráfico.
Ramos Díaz fue liberado de la Penitenciaría Nacional de Támara del valle de Amarateca (Francisco Morazán) para ser trasladado a la base aérea de Palmerola en Comayagua, siendo custodiado por equipos especializados.
"Pikeke" fue capturado el 25 de enero de 2025 en el municipio de El Paraíso, Copán. Fue aprehendido junto a Francis Omar Herrera Arita alias "Pepe", quien también es solicitado en extradición por la justicia estadounidense.
Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) remitió el expediente de Ramos, el cual incluye información sobre evaluaciones médicas, psicológicas, una ficha de atención odontológica, así como un estudio socioeconómico. De igual forma, se incluyó su perfil criminológico.
Antecedentes
La Corte del Distrito Este de Texas acusa a Ramos Díaz por los delitos de conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína; fabricar y distribuir una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo motivos para creer que sería importada ilegalmente a ese país.
Posteriormente, el 19 de febrero de 2025 un juez de primera instancia concedió la extradición de Ramos Díaz.
Cabe resaltar que "Pikeke" ya tenía antecedentes en Honduras, pues en 2017 fue arrestado junto a Tesla Danessa Ortega Valle, quien es hija de Digna Valle. Digna Valle formó parte del cartel Valle Valle junto a sus hermanos Luis Alfonso y Miguel
Ramos Díaz fue aprehendido al ser investigado por lavado de activos y asociación ilícita para lavar activos. El extraditable enfrentó un proceso penal en 2020, el cual se extendió hasta 2023, quedando en libertad al ser beneficiado por disposiciones en el Código Procesal Penal.