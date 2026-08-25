  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Tras matarlos los lanzaron a una hondonada: Rostros de los hombres asesinados en Lempira

Samuel y Juan fueron asesinados y posteriormente lanzados a una hondonada en la aldea San Bartolo, Lempira. Así fue el crimen de los dos hombres

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 10:26
Tras matarlos los lanzaron a una hondonada: Rostros de los hombres asesinados en Lempira
1 de 10

Como Samuel Tejada fue identificado uno de los dos hombres que fueron asesinados y posteriormente lanzados a una hondonada en Lempira.

 Foto: Redes sociales
Tras matarlos los lanzaron a una hondonada: Rostros de los hombres asesinados en Lempira
2 de 10

La segunda víctima responde al nombre de Juan Carlos Quintanilla. Las dos víctimas presentaban varias heridas en sus cuerpos.

 Foto: Redes sociales
Tras matarlos los lanzaron a una hondonada: Rostros de los hombres asesinados en Lempira
3 de 10

Una fotografía muestra el momento en que fueron hallados los dos cuerpos en una hondonada. Uno de ellos estaba semidesnudo, mientras que el otro portaba su camisa y ropa en la parte inferior.

 Foto: Redes sociales
Tras matarlos los lanzaron a una hondonada: Rostros de los hombres asesinados en Lempira
4 de 10

Los cuerpos sin vida fueron hallados el pasado lunes 24 de agosto, pero se desconoce cuánto tiempo permanecieron desaparecidas las víctimas.

 Foto: Redes sociales
Tras matarlos los lanzaron a una hondonada: Rostros de los hombres asesinados en Lempira
5 de 10

De forma preliminar, se conoció que las víctimas fueron asesinadas con arma blanca, debido a las heridas que presentaban en sus cuerpos.

 Foto: Redes sociales
Tras matarlos los lanzaron a una hondonada: Rostros de los hombres asesinados en Lempira
6 de 10

Una de las víctimas residía en un sector conocido como Las Camoteras y la otra en Cedrales.

 Foto: Redes sociales
Tras matarlos los lanzaron a una hondonada: Rostros de los hombres asesinados en Lempira
7 de 10

Los hombres fueron asesinados y posteriormente lanzados a una hondonada. Los cuerpos presentaban moretones. Las autoridades aún no han brindado ninguna hipótesis sobre el motivo por el que les quitaron la vida.

 Foto: Redes sociales
Tras matarlos los lanzaron a una hondonada: Rostros de los hombres asesinados en Lempira
8 de 10

Se desconoce qué relación había entre las dos víctimas. El cuerpo de Samuel ya está siendo velado por sus familiares.

 Foto: Redes sociales
Tras matarlos los lanzaron a una hondonada: Rostros de los hombres asesinados en Lempira
9 de 10

"Pobre Samuel, no se metía con nadie", escribió una persona en redes sociales, donde muchos respaldaron que era un joven sano que no tenía problemas con nadie.

 Foto: Redes sociales
Tras matarlos los lanzaron a una hondonada: Rostros de los hombres asesinados en Lempira
10 de 10

El cuerpo de Samuel está siendo velado en su casa de habitación. "24/08/2026, esta fecha marcó nuestras vidas", escribió un familiar del joven.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos