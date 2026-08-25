Tras matarlos los lanzaron a una hondonada: Rostros de los hombres asesinados en Lempira

Como Samuel Tejada fue identificado uno de los dos hombres que fueron asesinados y posteriormente lanzados a una hondonada en Lempira.
La segunda víctima responde al nombre de Juan Carlos Quintanilla. Las dos víctimas presentaban varias heridas en sus cuerpos.
Una fotografía muestra el momento en que fueron hallados los dos cuerpos en una hondonada. Uno de ellos estaba semidesnudo, mientras que el otro portaba su camisa y ropa en la parte inferior.
Los cuerpos sin vida fueron hallados el pasado lunes 24 de agosto, pero se desconoce cuánto tiempo permanecieron desaparecidas las víctimas.
De forma preliminar, se conoció que las víctimas fueron asesinadas con arma blanca, debido a las heridas que presentaban en sus cuerpos.
Una de las víctimas residía en un sector conocido como Las Camoteras y la otra en Cedrales.
Los hombres fueron asesinados y posteriormente lanzados a una hondonada. Los cuerpos presentaban moretones. Las autoridades aún no han brindado ninguna hipótesis sobre el motivo por el que les quitaron la vida.
Se desconoce qué relación había entre las dos víctimas. El cuerpo de Samuel ya está siendo velado por sus familiares.
"Pobre Samuel, no se metía con nadie", escribió una persona en redes sociales, donde muchos respaldaron que era un joven sano que no tenía problemas con nadie.
El cuerpo de Samuel está siendo velado en su casa de habitación. "24/08/2026, esta fecha marcó nuestras vidas", escribió un familiar del joven.