Desde que era alcalde hasta su absolución en Honduras: así ha sido el cambio físico de "Chande" Ardón

Un tribunal hondureño dictó una sentencia absolutoria a favor de Alexander "Chande" Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, luego de determinar inconsistencias en una pericia financiera presentada por el Ministerio Público (MP). Así ha sido su cambio físico desde que enfrentó la justicia en EE. UU. y en la actualidad.
Alexander “Chande” Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, reconoció ante la justicia de Estados Unidos haber ordenado el asesinato de 56 personas, incluidos dos homicidios que, según su propio testimonio, cometió personalmente. Así lucía cuando era edil de El Paraíso, Copán.
El exalcalde se entregó a las autoridades estadounidenses en marzo de 2019, cuando se presentó en Guatemala. Posteriormente, fue llevado ante una Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró culpable de delitos relacionados con el narcotráfico, entre ellos tráfico de drogas hacia ese país, uso de armas automáticas para cometer delitos, asociación con organizaciones dedicadas al narcotráfico y lavado de dinero.
Durante su participación como testigo en el juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, en octubre de 2019, Ardón relató que había participado en 56 asesinatos y varias torturas. También declaró que dos de las personas asesinadas fueron víctimas de acciones que él mismo ejecutó. Su testimonio volvió a aparecer años después, durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, en 2024.
Regresó a Honduras y, durante la audiencia de lectura de fallo, la resolución se sustentó, entre otros aspectos, en errores técnicos y matemáticos señalados durante el juicio en el análisis realizado por un perito de la Fiscalía. La pericia presentó diferentes cifras relacionadas con los montos que supuestamente "no podían ser justificados legalmente".
El tribunal concluyó que uno de los peritos del Ministerio Público no pudo justificar o comprobar el delito por el cual Ardón enfrentaba el proceso, por lo que resolvió absolverlo.
Alexander Ardón enfrentó el proceso judicial después de ser deportado desde Estados Unidos en abril de 2025, donde fue pieza clave en juicios de hondureños ligados al narcotráfico.
La acusación presentada por el Ministerio Público sostenía que el exalcalde no pudo justificar legalmente el origen de parte de un patrimonio calculado en más de 50 millones de lempiras.
El MP también señaló a Ardón y a su hermano, Hugo Alfredo Ardón, por la acumulación de bienes y recursos vinculados al denominado "cartel AA".
Tras la lectura del fallo, el tribunal revocó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Ardón recobrará su libertad. El cambio físico de Ardón a través de los años, desde que era alcalde hasta escuchar el fallo absolutorio, es notorio. Algunos de los comentarios relacionados con su actual aspecto incluyen afirmaciones como "es otro". Ardón ha estado recluido desde 2019, cuando se entregó a la justicia de Estados Unidos, y lleva más de un año preso en Honduras.
Tras ser absuelto, así fue captado hoy el exalcalde. Al reunirse con personas de El Paraíso, Ardón dijo que celebrará con una fiesta bailable su libertad.
Ardón llegó en un helicóptero a El Paraíso, Copán, donde era esperado por muchas personas.