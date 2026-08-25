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En fotos: así fue el aseguramiento de dos plantaciones de supuesta marihuana en Colón

Las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron y aseguraron dos plantaciones de supuesta marihuana en una zona montañosa del sector de Tapiquil, municipio de Tocoa, departamento de Colón

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 08:57
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En el sector de Tapiquil, municipio de Tocoa, departamento de Colón, se llevaron a cabo los aseguramientos de dos plantaciones de marihuana. Aquí las imágenes de las plantaciones.

 Fotos: Cortesía
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El hallazgo se produjo durante las últimas 48 horas, como resultado de patrullajes de largo alcance realizados por equipos de operaciones especiales de la Fuerza Naval.

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Las plantaciones se encontraban distribuidas en una extensión aproximada de cinco manzanas de tierra, según el reporte de las autoridades.

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Durante la operación, los elementos militares contabilizaron aproximadamente 17,500 plantas de supuesta marihuana.

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Las acciones forman parte de los operativos que las Fuerzas Armadas mantienen contra estructuras dedicadas al cultivo y procesamiento de drogas en diferentes zonas del país.

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En total, las plantaciones localizadas durante el año abarcan una extensión de 44.5 manzanas de terreno, según las cifras proporcionadas por la institución.

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Como resultado de las operaciones, las autoridades reportan la erradicación de más de 155,000 plantas de supuesta marihuana.

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Las FFAA estiman que, con estas acciones, las estructuras criminales han dejado de procesar más de 23,000 libras de marihuana, con un valor aproximado de 70 millones de lempiras.

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Del total de 15 plantaciones aseguradas durante 2026, 12 fueron localizadas en el departamento de Colón y tres en Olancho, de acuerdo con el informe militar.

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