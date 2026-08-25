En fotos: así fue el aseguramiento de dos plantaciones de supuesta marihuana en Colón

En el sector de Tapiquil, municipio de Tocoa, departamento de Colón, se llevaron a cabo los aseguramientos de dos plantaciones de marihuana. Aquí las imágenes de las plantaciones.
El hallazgo se produjo durante las últimas 48 horas, como resultado de patrullajes de largo alcance realizados por equipos de operaciones especiales de la Fuerza Naval.
Las plantaciones se encontraban distribuidas en una extensión aproximada de cinco manzanas de tierra, según el reporte de las autoridades.
Durante la operación, los elementos militares contabilizaron aproximadamente 17,500 plantas de supuesta marihuana.
Las acciones forman parte de los operativos que las Fuerzas Armadas mantienen contra estructuras dedicadas al cultivo y procesamiento de drogas en diferentes zonas del país.
En total, las plantaciones localizadas durante el año abarcan una extensión de 44.5 manzanas de terreno, según las cifras proporcionadas por la institución.
Como resultado de las operaciones, las autoridades reportan la erradicación de más de 155,000 plantas de supuesta marihuana.
Las FFAA estiman que, con estas acciones, las estructuras criminales han dejado de procesar más de 23,000 libras de marihuana, con un valor aproximado de 70 millones de lempiras.
Del total de 15 plantaciones aseguradas durante 2026, 12 fueron localizadas en el departamento de Colón y tres en Olancho, de acuerdo con el informe militar.