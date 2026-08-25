MP investigará denuncias contra HLV por supuesto sistema de estafa en Copán

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) analizará una denuncia presentada contra la empresa HLV en Copán, luego de una denuncia sobre el posible funcionamiento de un sistema irregular relacionado con inversiones. Yury Mora, portavoz del Ministerio Público, confirmó que la denuncia ingresó al módulo de recepción de denuncias y que las autoridades deberán revisar tanto el contenido del señalamiento como la documentación entregada antes de determinar qué Fiscalía deberá conocer el caso.

El portavoz detalló que el proceso se encuentra en una etapa inicial y que todavía no existe una investigación formal asignada a una Fiscalía específica.

“Ahora está esta denuncia en lo que es el módulo de recepción de denuncias y de ahí se va a analizar la denuncia como tal. La documentación que se ha presentado para posteriormente empezar a turnar a la Fiscalía correspondiente para que ellos inicien las investigaciones del caso”, señaló. Mora reiteró que, por ahora, el Ministerio Público únicamente cuenta con la denuncia y la documentación presentada, por lo que será necesario completar el análisis previo a la asignación del expediente.

Usuarios reportan problemas con la plataforma

La denuncia ocurre después de que personas que aseguran haber invertido dinero en HLV reportaran dificultades para ingresar a la plataforma digital de la empresa. De acuerdo con las denuncias divulgadas, algunos usuarios ya no pueden acceder al sistema y, al intentar recuperar sus cuentas, se les estaría solicitando verificar su identidad mediante la tarjeta de identidad y efectuar un nuevo pago de 365 lempiras. Las instalaciones de HLV, ubicadas en La Entrada, Copán, también fueron escenario de reclamos de personas que demandaron respuestas. Ante las denuncias, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para atender la situación.

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