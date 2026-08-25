Con gas lacrimógeno, Policía desajola a campesinos que protestaban frente al INA

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de campesinos que llegó a protestar frente a las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) fue desalojado por antimotínes de la Policía Nacional, quienes hicieron uso de gas lacrimógeno y una tanqueta de agua. Los manifestantes llegaron a la colonia Alameda de Tegucigalpa para exigir la destitución del titular del INA, Javier Talavera, así como reclamos en defensa y respeto de sus tierras. "Llegamos, nos plantamos y ni nos dejaron desarrollar el programa que tenían las mujeres. Nos reprimieron con gases. Esto es indignante, es indignante lo que está pasando", expresó el dirigente Yoni Rivas a HCH.

Por su parte, el subcomisionado Yuri Espinal explicó que el desalojo responde a que los manifestantes estaban infringiendo la libre circulación "y empezaron a tirar piedras. Tuvimos que utilizar la tanqueta y así dispersarlos". Más temprano en declaraciones a VTV, Rivas acusó a Talavera de liderar una estructura criminal que opera en la aldea Quebrada de Arena, mencionando que este grupo se encarga de desplazar a cooperativas campesinas.

"El año pasado lo descubrimos asesorando a este grupo criminal. Hoy en este gobierno es ministro y director del INA. Estamos rechazando realmente la gestión de este señor que es aliado de las estructuras criminales, y hemos venido aquí para exigir su renuncia", dijo. Asimismo, indicó que presentarán todas las acciones jurídicas que han ido desarrollado y recursos interpuestos en los últimos dos meses con respecto a temas de posesión de tierras. A su vez, comentó que Talavera trabaja en beneficio del sector agroindustrial y no de la población en general. "Su papel es como si fuera un vocero de los agroindustriales, un vocero de los terratenientes y no realmente un ministro-director del INA", reprochó Rivas.