Audiencia inicial de JOH por lavado de activos y fraude se reanudará este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia inicial contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) por presunto fraude y lavado de activos continuará el miércoles con los peritajes de la Fiscalía y la defensa, antes de pasar a la fase de conclusiones, informó este lunes el Poder Judicial. El exmandatario, indultado en 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump, niega los cargos y denuncia una persecución política en su contra. "Durante la jornada se evacuarán los medios de prueba periciales propuestos por el Ministerio Público (Fiscalía) y la defensa técnica de Hernández. Posteriormente, se desarrollará la etapa de conclusiones de la audiencia inicial", indicó escuetamente el Poder Judicial en sus redes sociales.

Hernández fue extraditado por narcotráfico a Estados Unidos tres meses después de dejar el poder, y el 1 de diciembre de 2025 fue indultado por Trump. El expresidente compareció este lunes ante el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que retomó la audiencia inicial por su supuesta participación en los delitos de fraude y lavado de activos, señaló el Poder Judicial. "Durante esta etapa, el juez dará a conocer cuáles son los medios de prueba admitidos, tanto los propuestos por el Ministerio Público como los presentados por la defensa técnica de Hernández", indicó la misma fuente. Antes de presentarse a la audiencia, Hernández reiteró que espera "que se haga justicia, como ya ocurrió con el mismo grupo que fue acusado conmigo", en alusión al sobreseimiento definitivo que se le dictó a otros imputados en el caso, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014).