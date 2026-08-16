¿Cuáles son los 49 medios de prueba presentados contra Juan Orlando Hernández?

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia inicial en el caso Pandora II, contra el expresidente Juan Orlando Hernández, continuará el martes 18 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana, luego de que la defensa solicitó tiempo para analizar los medios de prueba presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR). Durante la primera jornada de la audiencia, los representantes del Estado presentaron 49 medios de prueba con los que buscan sustentar la acusación contra el exmandatario por los hechos investigados en el expediente Pandora II, es decir, la defensa tendrá ahora la oportunidad de pronunciarse sobre cada uno de esos elementos y formular las objeciones que considere pertinentes. Durante la sesión judicial, el Ministerio Público distribuyó los 48 medios probatorios en 38 pruebas documentales, tres pericias, dos testimonios y cinco pruebas evidenciales, mientras que la PGR incorporó un medio de prueba adicional. La Procuraduría General de la República presentó un medio de prueba mediante un perito criminalístico, elemento relacionado con un video sobre la participación de Hernández Alvarado durante la audiencia de declaración de imputado y las medidas que solicitó en ese momento.

El abogado de Hernández, Félix Ávila, aseguró que la defensa será contundente al momento de presentar su contraparte probatoria y cuestionó que la cantidad de pruebas determine la fortaleza de una acusación. “Es normal que el Ministerio Público presente una enorme cantidad de medios de prueba. No porque la Fiscalía presentó 48 medios de prueba, nosotros vamos a presentar 49 o más. Los juicios no son un juego; no es quién más tenga puntos, sino la calidad”, afirmó el togado. Es decir, al retomar la audiencia inicial, la defensa podrá señalar cuáles de los medios probatorios presentados por la Fiscalía y la PGR considera "que no aportan al proceso". Asimismo, podrá presentar sus propios medios de prueba, plantear cuestiones incidentales y formular las excepciones que considere pertinentes dentro del procedimiento.

Los siguientes pasos del proceso

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que durante la audiencia inicial el juez puede determinar si existen elementos suficientes para dictar un auto de formal procesamiento. "En la audiencia inicial se conoce un posible auto de formal procesamiento, ese auto de formal procesamiento podría ser con prisión preventiva o medidas distintas a la prisión preventiva, también se podría conocer un posible sobreseimiento provisional, es decir la causa se puede reabrir en un plazo máximo de cinco años, o sobreseimiento definitivo, donde la audiencia y el proceso penal finalizaría", explicó.

¿Qué es el caso Pandora II?