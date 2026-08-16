Cardenal Rodríguez lamenta muerte de jóvenes y su vínculo con el crimen organizado

El religioso preguntó además cuántos jóvenes están "atormentados por un demonio malo, por el crimen, por la muerte, por quitarle la vida a otros cuando la vida es sagrada", y sostuvo que la respuesta frente a esa realidad pasa por recuperar valores, fortalecer a las familias y acercar a los jóvenes a Dios.En su reflexión, insistió en que la violencia no puede verse únicamente como un problema de quienes cometen delitos, sino también como una tragedia que afecta a sus familias y a toda la sociedad.El cardenal llamó finalmente a construir una sociedad basada en la verdad, la justicia, el amor y la confianza, y advirtió que Honduras no puede continuar "tan alejada de Dios, de la verdad, de la justicia, del amor".