TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Nunca en mi vida lo olvidaré, mi primer, y más horrible, día que me asaltaron”, aseguró Ever Martínez al recordar la ocasión en la que pudo haber sido asesinado cuando tan solo tenía 16 años.

Para el joven, era una mañana normal y rutinaria, en ruta al Instituto Tecnológico San José de la ciudad capital. Mientras caminaba por la conocida Calle Real de Comayagüela, a la altura del puente Bailey, sujetos en un carro lo obligaron a subirse, sin dar más explicaciones.

“Me anduvieron por todo el mercado y cercanías del puente de La Isla. Como dos horas y media anduve con ellos”, comentó.

Ever memorizaba el recorrido, pero no el rostro de los individuos, ya que prefirió no verlos por miedo. El vehículo se estacionó cerca de un basurero situado detrás de un banco a inmediaciones del río Choluteca. Este fue el momento de mayor terror para el estudiante.

“La última petición de ellos fue que me querían ver desnudo para ver si no tenía tatuajes”. Cuando llevaban a Ever al basurero, le dijeron “ándate”. Sin conocer el motivo de esas palabras, Ever aprovechó para huir y regresar al colegio.

Ever cuenta la historia con detalle, la tiene fresca. Sin embargo, miles de adolescentes y niños no han corrido con esa fortuna. La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó las cifras de homicidios contra menores de edad en los últimos diez años y medio (de 2013 a la fecha), lapso durante el cual han fallecido un total de 2,534, según información de la Secretaría de Seguridad brindada a través de la solicitud SOL-SSSS-1927-2023.